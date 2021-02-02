«Вместо локдауна — намеренное заражение неугодных коронавирусом» 3 2.02.2021, 11:55

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Надо кричать на весь мир о преступлении банды Лукашенко.

Подписчица телеграм-канала «Баста!» рассказала, что не смотря на все предпринятые меры по защите семьи от коронавируса, государство-террорист принесло болезнь в её семью:

«В марте по собственному решению, взяв на себя все риски и всю ответственность, сына оставили дома на самоизоляции, сами ушли на удаленку. Соблюдали все меры предосторожности.

Но в октябре мужа арестовали. Окрестина, потом Жодино. К новеньким подсаживали больных людей. В результате в камере все заразились ковидом. Муж вышел после суток, принес ковид в семью. Вот история геноцида в рамках одной семьи.

Надо кричать на весь мир о преступлении банды Луки, уничтожающей целый народ!».

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