Мать Никиты Кривцова — Лукашенко: За что ты цепляешься? 5 2.02.2021, 12:02

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Никита Кривцов

Диктатор видит, что проигрывает по всем фронтам.

Анжелика Кухто, мама погибшего фаната Никиты Кривцова, поделилась c каналом «КраСава» в YouTube мнением о Лукашенко.

Футбольный фанат пропал 12 августа, через 10 дней его нашли мертвым в Минске.

– Зачем убивать? Мог спокойно уйти. Знала вся Беларусь, что он проигрывает на этих выборах, даже которые еще не состоялись. Люди шли с такой надеждой, что наконец-то что-то поменяется. Что уйдет он. Нет.

А сейчас все боятся. Даже все сотрудники боятся. Те же следователи, которые от всего сердца хотели бы нам помочь, но и они боятся, что их уволят... И неизвестно, что тоже могут сделать. Дали им конкретный приказ. Все. Ни одного же уголовного дела не возбудили.

Никак не может отпустить свою власть. Хотя видит, что проигрывает по всем фронтам, но нет, все равно держится, цепляется. За что ты цепляешься? Видит, что народ уже против. Так издеваться...

Не мой же один, Никита. А сколько их пропало и не нашлось? А что там на Окрестина (Центр изоляции правонарушителей – ред.) творится? Как бить девочек, как бить бабушек? Я не понимаю.

Это нормальный правитель, которым мы должны гордиться? Который должен был нам помогать, чтобы у нас жизнь должна быть счастливее, а он делает ее страшнее и страшнее.

– Не боитесь ,что после ваших откровений вам могут угрожать?

– Как-то не боюсь. А что они мне сделают? Тоже пойду повешусь? Но они могут так представить.

Я тогда сразу с журналистами говорила, что я не удивлюсь, что я не доеду там из Минска, где-нибудь под машину попаду, или мало ли что может случиться.

А сейчас не боюсь. Ну, убить не убьют все-таки.

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