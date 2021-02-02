Белорусский и российский рубли в политическом нокауте 1 2.02.2021, 12:17

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Архивное фото БелаПАН

Что произошло с курсами валют?

Первый месяц 2021-го ознаменовался небольшим восстановительным укреплением доллара в мире и заметным ростом цен на нефть. И если первое событие повлияло на динамику курсов валют Европы и СНГ относительно доллара соответственно – как и должно, то второе, как ни странно, не позволило главной восточной валюте, российскому рублю, подорожать. И даже наоборот: нефтяной российский рубль при выросшей в цене нефти занял последнее место в курсовом рейтинге января, пишет infobank.by.

Ну и плотно связанный с ним рубль белорусский, понятно, тоже опустился ко дну, став второй снизу в январском рейтинге. А в годовом рейтинге, по изменению курса за последние 12 месяцев, BYN-рубль остался на последнем месте, сохранив с 2020-го «звание» самой ослабевшей за год валюты региона.

Таким образом, оба рубля, российский и белорусский, оказались главными «лузерами» января. Хотя российский, учитывая не только его последнее место, но и имевшиеся позитивные сопутствующие условия (удорожание нефти), несомненно, стал главным аутсайдером месяца.

Причина этого – чисто политическая. В России это связано с «делом Навального», в Беларуси – продолжение прошлогоднего политического кризиса плюс связка BYN-рубля с ₽-рублем.

Ну а лидером январского рейтинга оказался драм Армении, подорожавший к доллару больше всего. Хотя это укрепление не что иное, как восстановительный рост после сильного падения драма в декабре, когда он упал к доллару больше всех других валют на фоне военного конфликта Армении и Азербайджана.

Всего к доллару подорожали за январь 4 валюты: кроме драма, еще – гривна Украины, форинт Венгрии и злотый Польши. А жестко привязанный к доллару манат Азербайджана традиционно не изменил своей стоимости.

Все остальные валюты СНГ и Восточной Европы по итогам января подешевели к укрепившемуся в мире доллару. В том числе и сам евро, зеркально ослабевший к «американцу» в рамках валютной корзины индекса USDX.

Индекс доллара USDX, представляющий собой отношение доллара США к корзине из 6 валют (евро, швейцарскому франку, фунту стерлингов, японской иене, канадскому доллару и шведской кроне) за январь вырос с 89,94 пунктов в конце декабря до 90,58 пунктов в конце января. Доллар, таким образом, за первый месяц 2021-го укрепился в мире на 0,71%.

Нефть же подорожала за январь намного более заметно – на 7,88% по сорту «Brent», причем сразу, в первых числах месяца, закрепившись в последствии на достигнутой высоте. По итогу «Brent» вырос в цене с 51,80 $/бар. в конце декабря до 55,88 $/бар. в конце января.

За год же, с конца января 2020-го по конец января 2021-го, доллар прилично ослабел – на 7%. Ровно год назад индекс USDX был равен 97,39 пунктам. Так что январское укрепление доллара на 0,77% – лишь незначительный отскок.

Нефть же сильным январским подорожанием почти вернула в конце отчетного месяца свою стоимость годичной давности, не дотянув до нее менее 4%: в конце января 2020-го «Brent» стоил $58,16 за 1 баррель.

Евро за эти 12 месяцев, соответственно, укрепился к ослабевшему доллару – на 8,93%, потянув за собой все национальные европейские валюты, которые связаны с евро в разной степени – от жесткой привязки к евро до ориентации на него.

Больше же всех вырос к доллару в регионе только динар Сербии, хотя и совсем незначительно больше, чем евро – на 8,94%. И вообще все без исключения восточноевропейские валюты укрепились к доллару за последние 12 месяцев.

А вот валюты СНГ, наоборот, упали к ослабленному «американцу». Единственной валютой СНГ, выросшей за год к доллару, стал лей Молдовы: валютный рынок там больше других в СНГ «завязан» на евро, основная масса переводов работающих за рубежом (в Западной Европе) молдаван поступает в страну в общеевропейской валюте.

Еще одна валюта СНГ – манат Азербайджана – нисколько не ослабел к доллару, так как жестко к нему привязан. Все другие валюты СНГ к доллару упали, а некоторые – ₽-рубль России, сом Кыргызстана и BYN-рубль Беларуси – упали значительно.

Аутсайдером годового курсового рейтинга валют стран СНГ и Восточной Европы стал белорусский рубль: доллар в Беларуси вырос на 22,8%. Кроме коронакризиса, существенное негативное влияние на BYN-рубль оказал сильнейший политический кризис, неразрешенный до сих пор.

Хотя в октябре-ноябре самой ослабевшей валютой был российский ₽-рубль. Но с ростом цен на нефть он пошел в рост (как и ₸-тенге), обогнав BYN-рубль, находящийся под давлением политического кризиса.

Чего можно ожидать дальше?

Слабый ₽-рубль продержится таковым ровно столько, сколько продлится в России ожидание новых санкций, связанных с «делом Навального». Потому что без них уже сейчас ₽-рубль стоил бы дороже на подорожавшей нефти – укрепился бы к доллару. А нефть в 2021-м вряд ли будет сильно дешеветь.

Не секрет, что для формирования бюджета России необходима определенная, не ниже заложенной в параметрах, цена на нефть в ₽-рублях. И не важно, то ли за счет роста нефтяных цен, то ли за счет роста курса доллара – но эта ₽-рублевая цена должна быть достигнута.

А сейчас – и нефть подорожала и курс доллара. В результате чего ₽-рублевая цена нефти выросла до годичного максимума. И даже возобновились накопления в Фонд Национального Благосостояния.

Таким образом, внешнеэкономические условия для ₽-рубля сейчас положительные, и единственный сдерживающий фактор укрепления российской валюты (небольшого, правда, укрепления) – внешнеполитический.

Для белорусской же валюты все значительно хуже – на BYN-рубль в 2021-м будут негативно влиять все внешние условия – и политические и экономические (связанные с первыми).

Так что если российский рубль на выросшей нефти еще как-то сможет «отойти» от «политического нокаута», то белорусский – вряд ли сможет вырваться из группы аутсайдеров курсовых рейтингов, оставаясь в глубоком «нокауте» еще долго.

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