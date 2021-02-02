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Председатель суда, где рассматривается дело Навального, подал в отставку

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  • 2.02.2021, 12:24
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Председатель суда, где рассматривается дело Навального, подал в отставку
Алексей Навальный
Фото: ТАСС

Его заявление рассмотрела квалификационная коллегия судей.

Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку, сообщает «Новая газета».

Его заявление квалификационная коллегия судей рассматривала 28 января.

Именно Симоновский суд в данный момент рассматривает вопрос о замене условного срока на реальный политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

Полномочия Детишина в случае положительного решения коллегии прекратятся 1 марта. Официально оно еще не опубликовано.

Детишин стал председателем Симоновского райсуда в 2015 году. До этого, с 2009 года, он был председателем Солнцевского суда Москвы.

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