Председатель суда, где рассматривается дело Навального, подал в отставку

Председатель суда, где рассматривается дело Навального, подал в отставку2
- 2.02.2021, 12:24
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Его заявление рассмотрела квалификационная коллегия судей.
Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку, сообщает «Новая газета».
Его заявление квалификационная коллегия судей рассматривала 28 января.
Именно Симоновский суд в данный момент рассматривает вопрос о замене условного срока на реальный политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше».
Полномочия Детишина в случае положительного решения коллегии прекратятся 1 марта. Официально оно еще не опубликовано.
Детишин стал председателем Симоновского райсуда в 2015 году. До этого, с 2009 года, он был председателем Солнцевского суда Москвы.