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Жители Кличева поймали на зимней рыбалке огромную щуку

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  • 2.02.2021, 12:30
  • 1,484
Жители Кличева поймали на зимней рыбалке огромную щуку

Невероятный улов!

Невероятную рыбацкую удачу поймали жители Кличева Александр Осипенко и Игорь Кардымон. Во время рыбалки на Чигиринском водохранилище в последний день января они вытащили из лунки огромную щуку — весом почти 14 кг, пишет «Сцяг саветаў».

По словам мужчин, огромную рыбу удалось поймать на жерлицу с флажком. Клюнула она на живца.

Чигиринское водохранилище находится на границе Кировского и Быховского районов Могилевской области в пойме реки Друть. Оно пользуется большой популярностью у рыбаков круглый год. Глубина водохранилище достигает 8 метров, дно заиленное. В водоеме обитает множество видов рыбы: в основном рыбакам попадаются щуки, караси, окуни, подлещики, густерки, плотва.

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