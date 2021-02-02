Участница Стачки рассказала жесткую правду о БМЗ 4 2.02.2021, 12:34

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Пустой холодильник вынудит рабочих уйти в забастовку.

Лариса Шанюк одна из немногих рабочих, которые открыто ушли в стачку, требуя прекращения насилия и непризнание итогов выборов. Лариса проработала на заводе 31 год, сообщает телеграм-канал «Баста!».

– Может, пафосно прозвучит, но я влюбилась в наш завод с первого взгляда. Пришла я на него работать в 1989 году. Тогда на заводе было все необходимое для работы: итальянские, австрийские технологии, новейшее оборудование, транспорт, автоматизация, компьютеризация всех процессов, обучение. Но к сожалению, золотое время быстро закончилось. И закончилось оно именно с приходом к власти Лукашенко.

В первый же его приезд на наше предприятие после выборов, он среди прочего, как бы вскользь упомянул о том, что это не может так быть, чтобы у министров и президента зарплата была меньше, чем у директора завода и сталевара.

Тут же чик, зарплаты снизил раз в 5-8 (у меня лично с 200 $ до 40$). Это сейчас понятно стало в чем дело было. А тогда все ссылались на трудности переходного периода. Мы сначала не понимали, что происходит. Тот, кто пытался возмущаться, тут же увольняли.

Участок, на котором я работала, являлся вредным производством и соответственно, стаж работы считался иначе. Но вдруг каким-то волшебным образом в нормативных документах появилась запись о работе на участке «без вредных производственных факторов».

Только вредные производственные факторы никто не мог таким же волшебным образом исправить. Это холод, жара, пыль, в воздухе вся таблица Менделеева, от Китайских материалов запах формальдегида и т.п.. Подъем тяжести, работа в неудобном положении тела, плохое освещение, напряжённость в работе. Инженер по труду, инспектор по труду на нашем участке все фотографии рабочего времени делали, не выходя из кабинетов, подгоняя условия труда под новые «нормы». В общем, делали всё для превращения нашего труда в рабский.

Мы верили. Старались, ведь тяжелый период, как нам объясняли, а вот потом наступят те самые жирные годы, как любил говорить директор Андрианов… Дом, семья отходили на второй, третий план.

А потом наступил тот самый «жирный период», вот только выборочно. У начальства. Они стали ездить на какие-то экзотические курорты, у них начали появляться шикарные автомобили, новая бытовая техника. Направо и налево наше начальство стало хвастать новыми нарядами, обувью, прическами, делиться впечатлениями от суперстоматологов в новых клиниках, вставленными, вылеченными зубками…

В общем, по всему было видно, что жизнь у них всех, без исключения, удалась. Только как-то не срасталось у меня в голове — как так? Работаем на одном заводе, а у начальства — каждый день праздник, а ты — стараясь работать на износ, не видя семью, почему-то никак концы с концами не можешь свести.

На заводе ввели много радикальных правил. Завод стал превращаться в зону. Появился новый идеолог, оказался человек из «органов». Методы работы очевидные. Подчинение и контроль. Все те же тюремные методы.

Наверное, пустой холодильник вынудит рабочих уйти в забастовку.

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