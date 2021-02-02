Кремлевская «Операция Ы» с путинским дворцом с треском провалилась 1 2.02.2021, 12:40

1,520

Кадры решают все.

Кремлевская «Операция Ы» с путинским дворцом с треском провалилась, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Главред Mash Максим Иксанов снял репортаж о том, что это и не дворец вовсе, а один сплошной ремонт, призвав владельца отозваться. И, о чудо! На следующий день им оказался друг Путина Аркадий Ротенберг, который в интервью Иксанову же рассказал, что это его апарт-отель.

Но вчера вечером вдруг сдали нервы у зама главреда Mash Сергея Титова. В Telegram он написал, что увольняется, так как «видосы вы видели сами», а всю работу «перечеркнули решения людей в костюмах, которым пох... на журналистов». Решали все не холдинг и главред, «а выше, как в е*чем СССР».

Да, кадры решают все. Главреда подобрали правильного. А вот зама подтянули откуда-то из «Лентача». Не проверили на детекторе отсутствия совести. Вот и результат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».