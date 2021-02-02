Независимые профсоюзы: Рабочие, не позволяйте себя унижать! 6 2.02.2021, 12:45

Фото: ТАСС

Покидайте ряды провластных профсоюзов.

"Призываем вас не только отказываться от подписания каких-либо писем в поддержку режима, но и покидать ряды провластных профсоюзов, если вы по какой-то причине еще этого не сделали", – говорится в заявлении Исполкома БКДП.

ФПБ развернула работу по сбору и отправке в Международную организацию труда подписей против введенных Европейским союзом санкций. Сейчас повсеместно под давлением и угрозами работников заставляют ставить свои подписи под этими письмами.

"Мы считаем, что Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) один из главных виновников беспрецедентной фальсификации президентских выборов и последовавшего затем кровавого террора и насилия над народом, опустилась на самое дно. Но нет, профбоссы копают глубже, – говорится в заявлении Исполкома БКДП. – ФПБ развернула работу по сбору и отправке в Международную организацию труда подписей против введенных Европейским союзом санкций. Сейчас повсеместно под давлением и угрозами работников заставляют ставить свои подписи под этими письмами. Вы только вдумайтесь – принуждают трудящихся требовать от международного сообщества освободить от ответственности тех, кто организовывал невиданные в Европе со Второй мировой войны жестокость, избиения и убийства людей, кто преследовал их на рабочих местах, расправлялся с ними, наказывал и увольнял".

"Мы обращаемся к вам, рабочие. Не позволяйте себя унижать и вытирать ноги о свое человеческое достоинство. Не позволяйте втягивать себя в низкие провокации по оправданию тех, кто повинен в насилии и кровавом терроре, кто учинял репрессии, кто лишал граждан, в том числе трудящихся, элементарных человеческих и трудовых прав, кто организовывал массовые увольнения и стремился превратить рабочих в быдло, в рабов, в кормовую базу. Призываем вас не только отказываться от подписания каких-либо писем в поддержку режима, но и покидать ряды провластных профсоюзов, если вы по какой-то причине еще этого не сделали", – заявляет Исполком БКДП.

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