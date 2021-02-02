закрыть
2 февраля 2021, вторник, 13:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики предложили новый способ тестирования на COVID-19

3
  • 2.02.2021, 12:48
  • 1,064
Медики предложили новый способ тестирования на COVID-19

Данный подход способен предотвратить 43% случаев передачи инфекции.

Заместитель заведующего отделением респираторных и инфекционных заболеваний Больницы Юань в Пекине Ли Тунцзэн отметил, что ректальный мазок - надежный способ проверки на инфекцию. По его словам, это более точная методика, чем маски из зева и носоглотки, пишет healthinfo.ua.

Известно, что образцы коронавируса сохраняются в прямой кишке и выделениях гораздо дольше, чем в верхних дыхательных путях. К тому же, у лиц с легкой формой инфекции выявить вирус путем забора мазка из зева или носоглотки через 3-5 дней после заражения не получится. Медики признают, что ректальный мазок не столь удобен. Следовательно, его целесообразно использовать только для "тестирования ключевых групп населения в точках централизованного карантина".

Между тем, британские эксперты заявляют: карантин людей, контактировавших с зараженными, можно заменить ежедневным использованием иммунохроматографического анализа в первые 5 дней после контакта с инфицированным. Такие тесты менее точны, чем ПЦР-тестирование. Однако, по мнению экспертов, многократное повторное тестирование повышает точность итогового результата. Данный подход способен предотвратить 43% случаев передачи инфекции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин