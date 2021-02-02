Медики предложили новый способ тестирования на COVID-19 3 2.02.2021, 12:48

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Данный подход способен предотвратить 43% случаев передачи инфекции.

Заместитель заведующего отделением респираторных и инфекционных заболеваний Больницы Юань в Пекине Ли Тунцзэн отметил, что ректальный мазок - надежный способ проверки на инфекцию. По его словам, это более точная методика, чем маски из зева и носоглотки, пишет healthinfo.ua.

Известно, что образцы коронавируса сохраняются в прямой кишке и выделениях гораздо дольше, чем в верхних дыхательных путях. К тому же, у лиц с легкой формой инфекции выявить вирус путем забора мазка из зева или носоглотки через 3-5 дней после заражения не получится. Медики признают, что ректальный мазок не столь удобен. Следовательно, его целесообразно использовать только для "тестирования ключевых групп населения в точках централизованного карантина".

Между тем, британские эксперты заявляют: карантин людей, контактировавших с зараженными, можно заменить ежедневным использованием иммунохроматографического анализа в первые 5 дней после контакта с инфицированным. Такие тесты менее точны, чем ПЦР-тестирование. Однако, по мнению экспертов, многократное повторное тестирование повышает точность итогового результата. Данный подход способен предотвратить 43% случаев передачи инфекции.

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