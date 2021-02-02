Дальний Восток остался без бензина: Россия распечатала резервы на случай военного времени 3 2.02.2021, 13:27

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фото: ТАСС

Власти объясняли происходящее плановой модернизацией Хабаровского НПЗ.

Российские власти «распечатали» государственный резерв топлива, чтобы покрыть дефицит на заправках Дальнего Востока, где на прошлой неделе из продажи начал исчезать бензин.

Перебои с поставками возникли в Хабаровском крае, а также в меньше степени Комсомольске-на-Амуре, в Амурской области, Приморье, Еврейской АО и на Чукотке.

Власти объясняли происходящее плановой модернизацией Хабаровского НПЗ, которая началась 18 января и должна была завершиться к концу месяца.

Пуск предприятия отложили на два дня, но даже с задержкой выйти на производственные мощности ему не удалось. НПЗ пока работает в режиме пуско-наладки: на заводе не получилось «запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина», сообщили «Интерфаксу» в правительстве Хабаровского края.

Недостаток в бензине край планирует компенсировать за счет Росрезерва - особого запаса стратегических товаров, предназначенного, среди прочего, для военного времени («мобилизационных нужд» экономики) и ликвидации последствий ЧС.

«Сегодня были залиты первые цистерны, которые уже находятся в пути. Состав подойдет ночью, краевому Минтрансу поручено проконтролировать его прохождение по железной дороге. По такой схеме топливо будет приходить в регион ежесуточно», - сообщил зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Речь идет в первую очередь о бензине марки АИ-92. Поставки позволят «обеспечить свободную продажу бензина за наличный расчет вдоль автотрасс от Бикина до Комсомольска-на-Амуре, чтобы люди не испытывали проблем в пути», рассказал Литвинчук.

Что касается городов, то с руководством ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (входит в «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова) достигнута договоренность о том, что бензин будет в свободной продаже не менее чем на 30% заправок ННК.

На остальных топливо будут продавать по карточкам.

«В Хабаровске из 52 АЗС в свободной продаже бензин будет не менее чем на 9-10 заправках, а на остальных только по картам. При этом на заправках «Роснефти» бензин всех марок, как и ранее, будет продаваться без ограничений», - сказал замминистра, добавив, что «такая схема позволит гарантировано обеспечить общественный транспорт и оперативные службы».

На прошлой неделе хабаровские власти констатировали, что в городе «началась паника». Государственные службы заправлялись по талонам, а люди начали закупать бензин впрок на тех АЗС, где он еще был, что только усугубляло ситуацию с дефицитом.

«Призываю жителей и Хабаровска, и других территорий не нагнетать обстановку, так как буквально через пару дней вопрос будет полностью решен», - заверял Литвинчук 27 января.

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