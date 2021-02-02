Издание Time рассказало о главном вызове, который стоит перед Байденом 2.02.2021, 13:54

джо байден

От решение этой проблемы зависит его президентское наследие.

20 января новый американский лидер Джо Байден принял присягу, пообещал поддерживать Конституцию США и официально стал президентом Америки. Это был первый шаг к восстановлению пострадавшей американской демократии. Его предшественник, после двух месяцев попыток удержаться у власти, "перевернув" волю народа, попрощался с американцами, так и не посетив церемонию инаугурации преемника. Инаугурация Байдена происходила фактически без громкой толпы из-за пандемии коронавируса и угрозы насилия. Речь нового президента звучала над столицей под защитой примерно 25 тысяч национальных гвардейцев. Это было похоже на инаугурацию военного времени, знакомит со статьей издани TIME "Зеркало недели. Украина".

"Мы должны прекратить эту негражданском войну", - сказал новый президент.

Байден стоял возле Капитолия, который недавно атаковали сторонники Дональда Трампа. Это было первое вторжение в Капитолий после войны 1812 года. Сторонники Трампа осквернили цитадель демократии, разбивая окна и разрушая артефакты.

"Мы снова узнали, что демократия драгоценна, демократия хрупкая. И в этот час, друзья, демократия победила", - сказал Байден в своей речи.

Но победа демократии была неуверенной. Сейчас Байден возглавляет страну, разделенную между американцами, которые верят в факты, и американцами, которые фактам не доверяют, между теми, кто верит в демократические институты, и теми, кто верит только в Трампа.

Демократия сильна ровно настолько, насколько сильна вера людей в нее. По крайней мере, эта вера должна корениться в каком-то смысле общей реальности, готовности соглашаться или не соглашаться друг с другом согласно законам, изложенным в Конституции.

В начале президентства Байдена, когда миллионы республиканцев верят в ложную теорию заговора о том, что выборы были украдены, а тысячи готовы к насилию, чтобы "остановить фальсификацию выборов", даже эта простая основа кажется нереальной. Байден стремится объединить страну, отличия которой не политические, а гносеологические.

"Люди, которые уже считают, что выборы были украдены и Джо Байден не является законным президентом, вряд ли изменят свое мнение в ближайшее время. Это потребовало бы от них полностью изменить видение себя и собственную идентичность", - говорит доцент по коммуникациям и дезинформации в Сиракузском университете Уитни Филлипс.

Историк Гражданской войны Эрик Фонер говорит, что этот момент напоминает ему о конце послевоенной реконструкции, кровавого периода вооруженного восстания и расового террора. Отказ Трампа принять результат выборов напоминает время, когда белые южане романтизировали свое поражение, повторяя, что "мы проиграли, но на самом деле, мы победили", объясняет Фонер.

"Бывают вещи, которые вам не нравятся. Вы должны найти кого-то виновного, поэтому прославляете потерю", - говорит историк.

Рассказ о послевоенной Реконструкции послужил эмоциональной основой для прославления преимуществ "белой расы", которое сохраняется по сей день; неслучайно, по меньшей мере, один из участников беспорядков махал конфедеративным флагом.

Штурм Капитолия может быть началом подобного периода раскола, обостренного заблуждением. То, как Байден с этим справится, поможет определить его наследие, как президента. Объединение нации, пострадавшей от разделения, может быть непосильной задачей для любого американского президента. И все же, если Трамп смог использовать свою власть, чтобы подорвать основной консенсус американской нации, Байден делает ставку на то, что он может использовать свое президентство для восстановления демократии. Он говорил о "лучших ангелах" американской демократии, переживших гражданскую войну и мировые войны, Великую депрессию и теракт 11 сентября.

"История, вера и разум покажут нам правильный путь", - сказал новый президент.

Но все может быть гораздо сложнее, чем думает Байден. Еще в сентябре в Уоррене, штат Мичиган, когда Байден выступал с "агитационной" речью во время предвыборной кампании, были заявления среди его оппонентов о том, что если демократы выиграют выборы, они "их ликвидируют".

В течение следующих шести месяцев Трамп и его активисты убеждали американцев, что выборы были украдены. Они подогревали веру людей в теории заговора, чтобы увеличить свое влияние. Именно это массовое заблуждение побудило законодателей Республиканской партии не спешить признавать победу Байдена. Вера избирателей требовала этого, пояснил сенатор Тед Круз, заявив, что 39% страны считают, что выборы были сфальсифицированы.

"Вы можете не согласиться с этой оценкой, - сказал Круз, - но тем не менее это реальность почти для половины страны".

"Последние недели и месяцы дали нам болезненный урок: есть правда, а есть и ложь. Ложь ради власти и собственной выгоды", - сказал новый американский президент. Байден обратился к реальности, он призвал коллег-лидеров "защищать правду и бороться с ложью".

Столкнувшись с такой безудержной и циничной реальностью, слово единство, кажется, потеряло свое значение. Некоторые республиканцы просили "единства", когда голосовали против импичмента Трампа, для них единство означало что-то ближе к политической безнаказанности. Когда Байден призывает к единству, он предусматривает двухпартийное сотрудничество. Для некоторых представителей демократов единство достигается путем изменений.

"Единство - это политика. Если вы сможете удовлетворить экономические потребности людей и решить расовое неравенство, все равно будут разногласия, но это станет более реальным путем к единству, чем просто слова", - говорит директор по стратегии и партнерству "Партии рабочих семей" Нэлина Стэм.

Единство - это не то же самое, что одна мысль или даже широкое соглашение. По этим стандартам США редко объединялись, а если и объединялись, то это продолжалось недолго. Сторонники "верховенства белой расы", теоретики заговоров и правые ополчения "преследовали" американскую историю. Даже достижения, которые сейчас объединяют США, в свое время были причиной раскола. Большинство американцев выступили против вмешательства во Вторую мировую войну после того, как нацисты охватили всю Европу, большинство американцев не одобряли движение за гражданские права во время его разгара, а "космические гонки" были противоречивыми из-за своей затратности. Байден это понимает.

"Каждое несогласие не должно быть причиной тотальной войны", - сказал он в своем инаугурационном обращении. Но 46-й президент теперь должен возглавить большую часть электората, который провозгласил свою верность не определенной партии или политическому вероисповеданию, а конкретному лицу - сценарий, которого "отцы-основатели" так боялись.

Конечно, многие избиратели Трампа выступали за верховенство закона: республиканские законодатели, которые оглашали результат в своих штатах; местные чиновники, которые отказывались подчиняться давлению Трампа; консервативные судьи, которые отвергали безосновательные иски; республиканцы Конгресса, которые рисковали своим политическим будущим, голосуя за импичмент Трампа. В ответ многие получал серьезные угрозы.

Инаугурация Байдена ознаменовала открытие новой страницы. Если риторика Трампа пригласила теоретиков заговора и сторонников верховенства белой расы в центр политической арены, то Байден сделал ставку на свой пост президента как возможность выгнать их на обочину и восстановить чувство покоя и порядочности, а также общее согласие.

"Услышьте меня: несогласие не должно приводить к расколу. Я обещаю вам это: я буду президентом для всех американцев", - сказал он.

Несмотря на то, что нация готовилась к насилию, Байден принял присягу без помех. В своей речи он утверждал, что события последних недель продемонстрировали силу американских учреждений - сообщение, которое он стремился подать миру.

"Америка прошла испытания. И после него мы стали сильнее", - сказал он со ступеней Капитолия.

Но единство потребует больше, чем просто официальное принятие результатов выборов. Нужно будет убедить американцев, поддерживающих трампизм, перестать думать о своих политических оппонентах как о враге.

Для некоторых республиканцев нападение на Капитолий стало переломной точкой. Многие сторонники Трампа уже разочаровались в его лжи. Сначала все казалось митингом, полным мирных протестующих, но затем ситуация вышла из-под контроля, когда Трамп призвал толпу двинуться к Капитолию.

Джо Байден рискует никогда не объединить Америку, ведь это может быть непосильной задачей в стране, настолько разорванной дезинформацией и обманом. Но если он сможет убедить американцев договориться о демократическом процессе, если он сможет помочь вернуть "политические дебаты в область истины" и предоставить достаточно решений, чтобы восстановить хотя бы минимальную веру в правительство, это было бы началом. Америка вряд ли когда либо будет полностью единой, но она могла бы попытаться преодолеть нынешний критический раскол.

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