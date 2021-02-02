В Европе впервые ввели «темно-красные» зоны по COVID-19 2.02.2021, 14:02

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Начали действовать новые рекомендации по передвижению.

Совет Евросоюза (ЕС) 1 февраля обновил советы по организации поездок во время пандемии для предотвращения распространения коронавируса.

К уже существующим "красной", "оранжевой", "зеленой" и "серой" зонам COVID-19 добавилась новая – "темно-красная". Об этом сказано в сообщении на сайте Совета ЕС.

Темно-красным цветом на еженедельной карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний будут окрашены те области, где коронавирус, включая новые его штаммы, распространяется очень быстро. К ним относятся те районы, где за 14 дней в совокупности поступает 500 и более сообщений о новых случаях COVID-19 на 100 000 населения.

Отныне государства-члены ЕС должны препятствовать второстепенным путешествиям в "красных" и "темно-красных" зонах, при этом не ограничивая остальные необходимые поездки.

Лица, приезжающие из "темно-красных" зон, должны сдавать тест на коронавирус до прибытия, а также пройти карантин или самоизоляцию.

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