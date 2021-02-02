Блогер Сергей Петрухин напугал своих тюремщиков 1 2.02.2021, 14:33

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сергей петрухин

фото: Брестская Газета

Политзаключенный потребовал возбудить уголовное дело против следователя.

Политзаключенный из Бреста Сергей Петрухин, которого недавно перевели из СИЗО в Минске в могилевскую тюрьму №4, прислал письмо. В нем он сообщает, что 26 января его поставили на профилактический учет «за экстремизм». Произошло это после того, как блогер написал заявление на следователя, чтобы в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает «Брестская газета».

Правозащитники поясняют, что профучет означает, что Петрухина теперь конвоируют в наручниках как по территории мест ограничения свободы, так и за ее пределами.

Напомним, Сергея Петрухина и его коллегу по ютуб-каналу «Народный репортер» Александра Кабанова перевели из СИЗО-1 в Могилев, где они ждут суда. Ранее планировалось, что суд пройдет в Бресте, но председатель Брестского областного суда Антон Гущин направил дело в Верховный суд для изменения его юрисдикции, чтобы оно могло рассматриваться за пределами Брестской области.

Александр Кабанов и Сергей Петрухин – блогеры, авторы youtube-канала «Народный репортер». До задержания в середине июня прошлого года освещали тему борьбы с аккумуляторным заводом, а также занимались расследованиями на острые социальные темы.

Ранее правозащитники сообщали, что им предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти), ст. 369 УК РБ (Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) и ст. 391 УК РБ (Оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия).

Писать Александру Кабанову и Сергею Петрухину можно по адресу: 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А, тюрьма №4.

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