«Скоро не у кого будет лечиться» 4 2.02.2021, 14:32

2,800

Татьяна Ильина

Как белорусские власти уничтожают медицину.

Медиков увольняют за убеждения, сажают на сутки, заводят даже уголовные дела. Тех, до кого не добрались из-за политики, убивает коронавирус, или им приходится уезжать из страны.

Заведующая отделением лучевой диагностики РНПЦ "Кардиология" Татьяна Ильина - одна из задержанных в воскресенье

31 января в центре Минска было задержано не менее 6 врачей. Среди них - заведующая отделением лучевой диагностики РНПЦ "Кардиология", ведущий химиотерапевт Минского городского консультационного онкодиспансера, анестезиолог РНПЦ детской хирургии, передает "Радыё Свабода".

Случайны ли массовые задержания медиков?

31-летний врач-онколог Дмитрий Буралкин ночь провел на Окрестина, теперь ждет суда.

После Минского медуниверситета Дмитрия распределили в Минский городской онкологический диспансер. И сразу ему доверили работать с очень тяжелыми больными - на консультационном приеме, говорит бывшая коллега доктора Татьяна Гинько.

"Дмитрий такой трудоголик! С утра до ночи вел прием. Пришел мальчиком-отличником и очень быстро повзрослел, сразу стал взрослым и серьезным человеком, который не „выгорел“ на такой тяжелой и ответственной работе, а остался в этой профессии. Правда, за несколько лет работы у молодого онколога появились седые волосы.

Многие просто не выдерживали в этом тяжелом консультационном отделении, быстро уходили из онкологии или из медицины вообще. А он остался, хотя отработал свое распределение после учебы на бюджете. Хотя мог, получив категорию, найти себе более легкий хлеб.

Над ним даже иронизировали коллеги, что "с таким добросовестным и ответственным отношением на тебе будут ездить". Он не может пройти мимо человека, которому плохо", - говорит Татьяна Гинько.

У Дмитрия всегда была гражданская позиция, вспоминают знакомые. Он участвовал в видеообращении медиков против насилия, в видеообращении в международные спортивные организации вместе с баскетболисткой Еленой Левченко против проведения в Минске чемпионата мира по хоккею.

"Ответственно относился ко всему, не боялся "неодобрения" со стороны руководства за свою гражданскую позицию. У него это внутренняя потребность справедливости.

Дмитрий по возрасту такой, как мои дети. И настолько мне было приятно, что есть еще среди молодого поколения такие умные, добросовестные, ответственные молодые врачи! Недавно Дмитрий освоил еще одну специализацию - химиотерапию, это тоже тяжелая работа.

Есть надежда, что нам, нашим родным будет у кого лечиться. Но если таких людей будут "выдавливать" и из медицины, и вообще из страны, деморализовывать, то нам скоро реально не будет у кого лечиться даже по знакомству", - рассуждает доктор Татьяна Гинько.

"Если таких специалистов задерживают, не знаю, кто будет лечить людей"

В воскресенье задержали заведующую отделения лучевой диагностики РНПЦ "Кардиология" Татьяну Ильину. Она - доктор высшей категории. На выборах была наблюдателем. Татьяну Ильину держали в Московском РУВД. У врача трое детей, ее пока отпустили.

"По словам сокурсников, Татьяна была легендой - как студентка, как молодой доктор. От выпускницы очень быстро выросла в высококвалифицированного специалиста, овладела самыми современными методами - рассказывает подруга и коллега Ильиной. - Мы с ней вместе работали много лет в диагностическом центре Минского городского онкодиспансера, и когда я перешла в РНПЦ "Кардиология», очень обрадовалась, что Ильина работает здесь".

Женщина говорит, что Ильина обладает рядом специализаций - хирургической, рентгенологической, ультразвуковой диагностикой.

"Человек настолько многогранен, талантлив, необычен в плане работоспособности и успеваемости! И при этом она еще мать троих детишек. Очень добрый, светлый, доброжелательный человек. Мы даже с девушками сфотографировались в ее поддержку", - говорит коллега.

Коллеги очень обрадовались, что Татьяну Ильину пока отпустили. Но ситуация с задержаниями медиков и жесткими наказаниями их очень возмущает.

"Чтобы подготовить специалиста такого уровня, как Татьяна Ильина, нужны десятилетия. Если таких специалистов задерживают, я не знаю, кто будет лечить людей", - возмущается врач.

"Репрессивная машина работает по принципу - незаменимых людей нет»

В воскресенье задержали врача-анестезиолога РНПЦ детской хирургии Светлану Лазареву вместе с мужем Виталием. Их долго держали в Ленинском РУВД. Пока тоже отпустили.

Коллега Светланы, анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии Виктор Логацкий вспоминает, что это не первый случай задержания врачей из его РНПЦ. В октябре задерживали ведущего анестезиолога Николая Бручковского, присудили штраф - тогда еще медиков штрафовали, а не сажали на сутки.

"А что дают такие большие сроки врачам - все ужесточилось, брутально, машина "рубит", - считает доктор Логацкий. - Репрессивная машина работает по принципу „незаменимых людей нет“. Возможно, чиновники думают, что для их лечения есть специальное учреждение в Минздраве - так называемая лечкомиссия. Кстати, ни одного практикующего врача оттуда не задерживали и не уволили (один в самом начале протестов сам ушел)».

Анестезиолог Виктор Логацкий не думает, что идет специальная охота на врачей.

"Просто у нас много медиков с активной гражданской позицией, и они „попадаются“ вместе с остальными активными людьми.

В России Маргарита Симоньян прокомментировала: „Ну подумаешь, минус одна женщина“ (которую омоновец ударил в живот). Так и у нас: подумаешь, минус десяток врачей, которых посадят на сутки! В государстве правовой нигилизм",-убежден анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии Виктор Логацкий.

А пока одни медики отбывают сутки, их коллеги умирают от коронавируса, что также свидетельствует о "заботе" государства.

От коронавируса умерли еще два врача

О смерти троих врачей сообщил телеграм-канал медиков "Белые халаты. News".

Известно, что у двух из них была коронавирусная инфекция: у врача 3-й Минской городской детской больницы Александры Коржик и врача 31-й минской поликлиники Елены Глинской.

Врачи входят в группу особого риска при коронавирусе, поскольку первыми контактируют с больными, замечают журналисты.

По официальным данным Минздрава, в Беларуси за все время умерло 1728 пациентов из COVID-19, при этом суточная смертность никогда по официальной версии не превышала 11 человек. Сколько медиков погибло от коронавируса, министерство не сообщает.

В этом списке известный нейрохирург Арнольд Смеянович, который провел огромное количество операций на открытом мозге, один из лучших травматологов-ортопедов Беларуси Виктор Волков, главный внештатный неврохирург Гомельской областной больницы Олег Гаврушко, главный патологоанатом Гродненской области Михаил Зубрицкий, заведующий кафедрой оториноларингологии Витебского медуниверситета Владимир Куницкий и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».