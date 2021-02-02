Трампа могут лишить доступа к отчетам разведки 1 2.02.2021, 14:38

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Дональд Трамп

Советники по национальной безопасности США сейчас изучают этот вопрос.

Белый дом рассматривает возможность лишить бывшего президента США Дональда Трампа доступа к еженедельным отчетам разведки, сообщает nv.ua.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, советники по национальной безопасности сейчас изучают этот вопрос.

«Это хороший вопрос. Очевидно, что он еще находится на рассмотрении», — отметила она.

Tune in for a briefing with @PressSec Jen Psaki. https://t.co/WdPuSmDzYX — The White House (@WhiteHouse) February 1, 2021

Всем бывшим президентам США предоставляют еженедельные отчеты разведки и доступ к секретной информации.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа.

Процесс импичмента начался после того, как 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

Теперь этот вопрос рассмотрит Сенат — высшая палата Конгресса. Резолюцию должны поддержать не менее 67 сенаторов из общего числа в 100 человек. Если Трампу объявят импичмент, он больше не сможет участвовать в президентских выборах.

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичменту. Впервые процедуру объявили после телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — глава Белого дома просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын демократа Джо Байдена Хантер.

45-го президента США обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена. Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал. Тогда только 5 сенаторов-республиканцев голосовали за импичмент Трампа.

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