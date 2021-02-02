закрыть
2 февраля 2021, вторник, 17:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Известный врач рассказал, можно ли повторно за год заболеть коронавирусом

7
  • 2.02.2021, 14:39
  • 2,573
Известный врач рассказал, можно ли повторно за год заболеть коронавирусом

Медицина накопила интересные данные по этому вопросу.

Неужели действительно иммунитета к коронавирусу может не быть, несмотря на перенесенную болезнь? Насколько реально быстрое повторное заражение и заболевание?

На эти вопросы в своем блоге ответил известный украинский врач Евгений Комаровский:

— На самом деле доказанных случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией немного — буквально считанные примеры, несколько десятков на весь мир. Но огромное количество людей в разных странах говорит, что у них ЭТО уже было и сейчас опять то же самое. Однако медицинская наука массовость повторного заражения пока не подтверждает.

Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сопротивление – метод абсолютный
Сопротивление – метод абсолютный Ирина Халип
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин