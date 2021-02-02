Известный врач рассказал, можно ли повторно за год заболеть коронавирусом 7 2.02.2021, 14:39

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Медицина накопила интересные данные по этому вопросу.

Неужели действительно иммунитета к коронавирусу может не быть, несмотря на перенесенную болезнь? Насколько реально быстрое повторное заражение и заболевание?

На эти вопросы в своем блоге ответил известный украинский врач Евгений Комаровский:

— На самом деле доказанных случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией немного — буквально считанные примеры, несколько десятков на весь мир. Но огромное количество людей в разных странах говорит, что у них ЭТО уже было и сейчас опять то же самое. Однако медицинская наука массовость повторного заражения пока не подтверждает.

Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало.

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