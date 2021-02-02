В воскресенье в Минске задерживали 13-летнего актера фильма «Купала» 12 2.02.2021, 14:47

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Тимур Недзьведь

Режим воюет против детей.

31 января среди задержанных в Минске был 13-летний актер Тимур Недзьведь, пишет "Наша Нива". В фильме "Купала" он играл Янку Купалу в подростковом возрасте.

Отец, режиссер Павел Недзьведь, рассказал журналистам обстоятельства задержания. По его словам, он с сыном встретился в обед На Октябрьской. Тимур возвращался со съемок у Крыжановского, куда ходит уже два года. Потом пошли на вокзал, чтобы отправить Тимура электричкой к матери в Заславль.

"По дороге я встретил знакомую, разговорились. И вдруг останавливается бус, выходят крепкие парни в черном и хватают эту женщину. Взяли потом малого: мол, он тоже поедет с нами. Говорю: я не отдам сына, он несовершеннолетний. "А, понятно, вы тоже проходите в бус", — описывает Павел события.

В бусике задержанных записали на видеокамеру. По словам Павла Недзьведя, по рации силовикам сказали брать группу людей на проспекте. На вопрос, сколько человек брать, был дан ответ: "Сколько возьмете".

В итоге в микроавтобусе оказалась экскурсионная группа. На следующий день экскурсовода Оксану Манкевич осудили на 15 суток. Часть экскурсантов оштрафовали, часть также отправили на "сутки". Всего за воскресенье в Минске задержали около 170 человек.

После задержания всех завезли во Фрунзенское РУВД. Павла Недзьведя вызвали на допрос первым. Его обыскали, забрали шнурки из обуви, переписали вещи, проверили содержимое телефона, допрашивали, что ему не нравится в стране.

Опрашивать сына Павел не разрешал, но когда вернулся к нему, увидел, что у парня проверяли телефон. В корзине нашли фото с летнего марша и из лифта, где висела бело-красно-белая наклейка. Отцу говорили: "Дойдет до того, что сын пойдет на баррикады и взорвет поезд".

Позже Павла отпустили, а сына повели в инспекцию по делам несовершеннолетних. Вместе с ним была мать, которую вызвали по телефону. Павел говорит, что сын плохо чувствовал себя после опросов.

"Не знаю, по этому ли поводу, но на следующий день весь класс заполнял анкеты, где дети писали, кто их растит, в каких условиях живут", — добавляет мужчина.

Кстати, в понедельник, 1 февраля, около 22 часов к Павлу Недзьведю домой пришел инспектор по делам несовершеннолетних и сообщил, что его сына поставили на учет. Теперь визит милиции ждут в Заславскую гимназию.

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