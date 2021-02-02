Медики выяснили, как предотвратить осложнения при коронавирусе 3 2.02.2021, 15:46

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Исследование провели в Сингапуре.

Ученые Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре выяснили, что присутствие в организме Т-клеток, специфичных для SARS-CoV-2, на ранних стадиях заболевания способно предотвратить осложнения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports. Кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали изменения вирусологических и иммунологических параметров у 12 пациентов с симптоматической острой инфекцией SARS-CoV-2 от начала заболевания до выздоровления или смерти. Оказалось, что у больных с легкими симптомами наблюдается ранняя индукция Т-клеток, секретирующих интерферон-гамма.

Результаты показывают, что вакцина против коронавируса, вероятно, будет более эффективной в том случае, если она способствует общей индукции как антител, так и Т-клеток, специфичных к коронавирусу.

Ранее эксперты из Бостонского университета совместно со специалистами из Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний нашли механизм, как COVID-19 поражает ткани дыхательных органов уже спустя час после инфицирования, заключающийся в разрушении ядерной мембраны в клетках.

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