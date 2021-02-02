Настоящая безработица в Беларуси — в 20 раз выше «бумажной» 4 2.02.2021, 15:50

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Что еще скрывают чиновники о занятости?

Раз в квартал чиновники проводят обследование белорусов по вопросам занятости. Эти опросы — единственный надежный источник знаний о реальной безработице, пишет banki24.by.

Обследования домашних хозяйств о занятости организуют 4 раза в год. Обычно это февраль, май, август и ноябрь. Результаты обследования публикуют через 1,5 месяца — в апреле, июле, октябре и январе.

При этом власти используют методику определения безработицы, основанную на подходах Международной организации труда (МОТ). Это значит, что показатель дает приближенное к реальности представление о рынке труда и сопоставим с измерениями в других странах.

В 4 квартале 2020 года уровень безработицы составил 4,1% от рабочей силы. В пересчете на абсолютные величины это 208,5 тыс. человек. Для сравнения: в 3 квартале 2020-го и в 4 квартале 2019-го безработица составляла 4%. Безработица по методике МОТ в 20 раз выше административной по данным органов труда и соцзащиты. На конец ноября 2020-го на учете безработных состояли лишь 8,4 тыс. человек, а уровень зарегистрированной безработицы составил 0,2%.

Если сопоставлять безработицу по критериям МОТ, то рост к предыдущему году отмечается уже 2 квартала подряд. В 3 и 4 кварталах 2020 года безработица поднялась по отношению к аналогичным кварталам в 2019-м. Несмотря на то, что в населении в целом преобладают женщины, безработных-мужчин в Беларуси больше, чем женщин — 120,3 тыс. против 88,3 тыс. человек.

Это связано с разной структурой занятости мужчин и женщин. Если у женщин доля работающих в сфере услуг составила 73,7%, то для мужской занятости характерен высокий удельный вес занятых в производственной сфере — 55,4%. Иными словами, большинство белорусских женщин работает в сфере услуг, а среди мужчин таких меньшинство.

Доля безработных-мужчин в 4 квартале достигла 4,6%, а безработных-женщин — 3,5%. Безработица в городской местности чуть выше, чем на селе — 4,1% против 4%. Однако большинство белорусов (около ¾) сегодня живет в городах и поселках.

Поэтому количественно городские безработные в 4 раза превышают сельских — 167,8 против 40,7 тыс. человек. Если принимать во внимание только людей в трудоспособном возрасте, то безработных окажется несколько меньше — не 208,5 тыс., а 184 тыс. человек.

Это объясняется тем, что работодатели менее охотно берут на работу пенсионеров и школьников. Уровень безработицы среди трудоспособных составил 3,9%, причем у мужчин — 4,4%, у женщин — 3,3%, у горожан — 3,9%, у сельчан — 3,8%. В пересчете на реальных людей это 109,3 тыс., 74,7 тыс., 147,3 и 36,7 тыс. человек соответственно.

Безработица среди молодежи 16–30 лет составила 70,1 тыс. человек, в том числе среди 20-24-летних — 34,6 тыс., среди 25-29-летних — 25,6 тыс. Самый высокий уровень безработицы был зафиксирован у мужчин 15–19 лет (22,7%), самый низкий — у женщин 45–49 лет (1,6%).

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