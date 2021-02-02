«Новое бесстрашие людей чревато большими осложнениями для режима» 4 2.02.2021, 16:04

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алексей навальный

Последние протесты не имеют равных в современной истории России.

В Москве суд рассматривает вопрос о замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный – до трех с половиной лет колонии минус 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом.

С утра здание суда оцеплено полицией, уже прошли первые задержания. По данным "ОВД-Инфо", в первой половине дня 2 февраля уже задержано более 120 человек.

Политолог Аркадий Дубнов рассказал в эфире "Настоящего Времени", почему власти настроены на заключение Навального в тюрьму и как это может сказаться на общественных настроениях.

— Я не исполнен оптимистических ожиданий относительно решения нынешнего суда. Во всяком случае, если исходить из логических построений, которыми мы руководствуемся, смотря за происходящим, я не вижу предпосылок для того, чтобы власть пошла на попятную. Может быть, мы действуем, исходя не из общих восприятий этой власти.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает ходатайство ФСИН о замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный. Настоящее Время с 9:00 мск ведет прямую трансляцию с заседания суда и обсуждает происходящее с экспертами:

То, что сейчас сообщили, что идут уже несколько десятков задержаний людей, которые еще вообще не успели ничего ни продемонстрировать, ни скоординироваться в каком-то массовом порядке, уж тем более [не было] даже намеков на какие-то угрожающие жесты, выпады в отношении нарушений безопасности, – это абсолютно беззаконные акты. И это фактически еще раз подтверждает, что мы вступили в пору, когда Россия становится полицейским государством. Это фактически катастрофическое развитие ситуации. Поэтому это еще одно свидетельство того, что я не жду ничего хорошего.

Второе – мне кажется, что власть, как и вообще привыкли генералы, готовясь к следующим войнам, они выигрывают прошлые сражения. Они сейчас надеются, что они упрячут Навального, убив в нем символ, мозг протеста. Точно так же, как им удалось спрятать Ходорковского, исходя из внутренних каких-то своих раскладов, чтобы не было возможности элитам возбуждаться в отношении консолидации против верховной власти. И это в каком-то смысле возымело действие, но Навальный сегодня выступает совершенно в другом качестве, нежели Ходорковский 15 лет назад. За ним совершенно невероятный по энергетике слой населения, в первую очередь молодых поколений. И то, что уже в начале этого года власть делает из Навального мощный факел протеста, который они пытаются упрятать в закрытом помещении, это грозит тем, что это помещение взорвется пожаром, особенно в год парламентских выборов. Уже сейчас начинаются снизу мощные протестные выступления, которые могут привести к очень серьезной дестабилизации. Власть абсолютно выглядит неразумной, недальновидной, если не сказать более – просто глупой.

Я так вижу ситуацию, что президент отдал фактически все ресурсы по попытке совладать с этой массой протеста силовикам. Политическая часть администрации сегодня фактически на вторых ролях. Чрезвычайно опасная ситуация.

— Мы видим то, что сейчас происходит у здания Мосгорсуда, и кажется, что это беспрецедентные меры безопасности со стороны силовиков. Как вы думаете, чего они так сильно боятся?

— Они на самом деле сами не знают, чего боятся. Им была дана установка: "Держать и не пущать", – на всякий случай. В результате это выливается в абсолютно беззаконные акции, которые фактически сегодня выглядят как действия в рамках чрезвычайного положения, которое не объявлено. Точно так же, как это было 31 января. Все элементы чрезвычайного положения – перекрытие транспорта, перекрытие улиц, проверка документов, проверка вещей, досмотр, который абсолютно незаконен в отсутствии введения чрезвычайного положения, – это, я повторяю, говорит о том, что элементы правового государства уже напрочь откинуты властью и власть находится в руках полиции.

Сегодня утром появилось очень мощное, сильное, энергетически насыщенное обращение одного из очень известных московских учителей – учителя русской словесности Надежды Шапиро, которая обращается к министру МВД Владимиру Колокольцеву с призывом поступить так же мужественно, как больше 10 лет назад он сделал, выйдя к футбольным фанатам в центре города, пытаясь успокоить ситуацию. Так вот она ожидает от него, надеется, что он сможет найти в себе мужество и остановить этот террор в отношении соотечественников.

Понимаете, мы находимся на очень скользкой грани ситуации, во всяком случае, здесь, в Москве.

— Если сегодня Алексею Навальному все-таки дадут реальный срок, как вы думаете, будет ли дальнейшая эскалация в России, в регионах России, будут ли люди выходить на протесты и к чему это может привести?

— Я не вижу оснований считать, что силовики способны остановить рост протестной активности.

— А власти России не понимают, что если сегодня Навальному заменить условный срок на реальный, то ситуация в стране усугубится?

— Я не могу залезть в голову власти. Я уже сказал, что власти выигрывают прошлые войны, они надеются, что, упрятав одного из символов протеста, диссидента, в тюрьму, они смогут загасить [волну протестов]. Но, повторяю, прецедент Навального не имеет равных в современной истории России. Эти люди перестали бояться, это новое бесстрашие. И это новое бесстрашие чревато большими осложнениями для нынешнего режима. В общем, и для всей страны, если власть не успеет подготовиться к нормальному транзиту власти. Хотя вообще в демократических странах транзит – это просто выборы, обычные демократические выборы. Но мы забыли вообще представление о том, что власть может меняться путем выборов. Это большая беда.

Я смотрю, автозак просто переполнен, который идет у вас на экране. То есть повторяется то, что происходило 31 [января] и что сегодня утром мы видели в сетях. Уже больше двух суток стоят автозаки с неразгруженными задержанными в районе Сахарово. Это совершенно беспрецедентная ситуация. В стране просто царит полицейщина.

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