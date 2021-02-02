Instagram заблокировал очередной профиль певицы-лукашистки Алены Ланской 19 2.02.2021, 16:18

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После первой блокировки она грозилась «написать заявление в милицию».

Как стало известно сайту Charter97.org, уже второй по счету профиль певицы-лукашистки Алены Ланской был удален из соцсети Instagram.

Певица активно поддерживает режим Лукашенко и участвует во всех провластных мероприятиях.

После блокировки ее первого аккаунта певица-лукашистка грозилась обратиться в милицию «для расследования этого дела».

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