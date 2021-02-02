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СМИ узнали, при каких условиях США отменят санкции против «Северного потока-2»

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  • 2.02.2021, 16:27
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СМИ узнали, при каких условиях США отменят санкции против «Северного потока-2»

Байден и Меркель уже обсудили этот вопрос.

Если Германия предоставит предложения того, как устранить опасения Белого дома относительно того, какими угрозами может обернуться реализация "Северного потока-2", то США готовы начать диалог об отмене санкций против этого проекта. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации, сообщает "Зеркало недели. Украина".

"Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае нам не удастся решить проблему по теме Северный поток-2", - заявил собеседник газеты.

Американская сторона, по данным СМИ, заинтересована, чтобы реализация проекта не допустила эскалации газопровода в случае сокращения транзита через Украину.

Этот вопрос уже обсудили президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель.

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