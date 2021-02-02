Юрий Дудь: Люди протестуют против того, чтобы невиновных людей без суда заковывали в наручники 2.02.2021, 17:04

Фото: скриншот с канала Юрия Дудя

Свободу политзаключенным.

Известный российский журналист Юрий Дудь в Instagram высказался о протестах в России.

- Слышу много снисходительного по мотивам позавчерашних протестов: вышли на улицу, когда не разрешали, вот и не грустите, что получили дубинкой по темени. Понятно, что кто-то так говорит и думает, чтобы оплачивать домработницу и садовника в Ломбардии. Но тот, кто думает так бескорыстно, рискует однажды сделать много удивительных открытий.

Сейчас люди протестуют против того, чтобы невиновных людей без суда заковывали в наручники, а очередной квадриллион наших налогов превращали в чиновничью недвигу.

Допустим, ни суд за партой, ни черноморские дворцы вас не возмущают – бывает, у всех разный болевой порог и разные мнения о том, что можно, а что – нельзя. Но Россия – страна, где утром можно проснуться и узнать о новом законе, правиле или решении, которые коснутся и вас.

Что это будет (увеличение пенсионного возраста еще на 5 лет; запрет на иностранные автомобили и алкоголь; закрытие «Вечернего Урганта» и КВН; налог на бездетность; регулирование работы солнца, снега и облаков) – не важно. Важно, что калашников законотворчества шарашит во все стороны и в какой-то момент его пули могут зацепить абсолютно любого – хоть токаря, хоть тиктокера. Самая абсурдная дичь остается дичью только до тех пор, пока госдумовский принтер не распечатал это в качестве нашего нового закона.

И вот вопрос: если какой-то из новых витков жизни в России станет для вас или неудобным, или даже неприемлемым, как вы сообщите об этом власти?

В свободном мире для этого есть минимум два способа. 1. Конкурентные выборы. Если власть наглеет или не справляется, ее не переизбирают. 2. Мирные собрания.

На выборы в России не допускают не только самого известного оппозиционера, но и его помощников (потому что опасаются, что в честной борьбе они вынесут большинство конкурентов, играющих за власть).

Митинги в России разрешены только по согласованию с теми, против кого они проводятся.

И тогда у вас остаются два варианта. 1. Стерпеть и промолчать. 2. Мирно выйти на улицу, даже если на вас брошены толпы тех, кому разрешено вести себя максимально немирно.

Никакого осуждения тем, кто выбирает первый вариант. Уважение – тем, кто не боится второго. Свободу – политзаключенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».