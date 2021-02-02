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В Печах старшего прапорщика нашли мертвым в рабочем кабинете

  • 2.02.2021, 17:10
В Печах старшего прапорщика нашли мертвым в рабочем кабинете
Архивное фото tut.by

Идет проверка.

По факту смерти старшего прапорщика, проходившего службу в 72-ом Объединенном учебном центре, проводится проверка. Он был найден мертвым в своем кабинете. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Старший прапорщик был обнаружен сослуживцем в рабочем кабинете без признаков жизни. Обстоятельства в настоящее время выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом», — говорится в сообщении.

В Минобороны не уточнили, есть ли признаки насильственной смерти (то есть убийства, самоубийства или смерти в результате несчастного случая), или же речь идет о естественной смерти.

В сообщении ведомства указано, что погибший проходил службу в учебном центре в Печах с 2008 года.

Военное ведомство выразило соболезнования родным и близким старшего прапорщика и пообещало оказать необходимую помощь семье военнослужащего.

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