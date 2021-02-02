«Когда это все произойдет, власть Лукашенко закончится» 2.02.2021, 17:25

фото: Наша Нива

Давайте вместе работать над нашей победой.

Читатель Telegram-канала "Баста!" поделился своим мнение о протестах и возможном плане победы.

- Суть власти - в подчинении, добровольном или принудительном. Сменить власть, которая не хочет, чтобы ее меняли, можно только массовым отказом от подчинения.

На опыте мы убедились, что оккупационному режиму плевать, что большинство против него, если бы выходили не сотни тысяч, а миллионы, ничего бы не изменилось т.к. суть - одна. Эти сотни тысяч после маршей все еще подчиняются власти. Этим они не на словах, а на деле, признают ее.

Если вы действительно хотите свалить оккупационный, антинародный режим Лукашенко, вам, как одному из звеньев этой цепи, следует донести эту концепцию до других звеньев и начать двигаться в этом направлении.

У всех есть свои интересы и амбиции, однако всем следует ответить для себя на один вопрос: "Что важнее, ваши амбиции или существование Беларуси, ее народа и культуры?"

Не секрет, что с режимом Лукашенко, существование Беларуси как независимого государства находится под серьезной угрозой. Действовать нужно, времени у нас не много.

Нужно отдавать себе отчет, что режим держится на людях, которые сами нечего не производят. Они неспособны себя кормить.

Задача - сделать так, чтобы они перестали слушать распоряжения власти. Когда это произойдет, власть Лукашенко закончится.

Любое массовое явление невозможно будет остановить. Нет такого количества карателей, чтобы зайти в каждый дом, если кто-то вывесит бчб.

Нет такого количества судебных приставов для описи имущества тех, кто не платит налоги и коммуналку. Да и захочет ли электрик отключать электричество даже в 50% квартир?

Захочет ли коммунальщик срывать ленточки и закрашивать муралы? Захочет ли налоговый инспектор возбуждать производство против неплатящих налоги предпринимателей, а банк – блокировать счета?

Давайте вместе работать над нашей победой.

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