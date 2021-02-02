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13-й журналист покинул издание «Прессбол»

  • 2.02.2021, 17:44
13-й журналист покинул издание «Прессбол»

Журналисты отказываются мириться с цензурой.

Журналист Николай Иванов сообщил об уходе из газеты «Прессбол», пишет «Трибуна».

«Благодарю «Прессбол» за возможность прокачаться в профессии и желаю редакции дальнейших успехов. Сегодня приняли мою отставку. Футбольные мысли и инсайды продолжу собирать здесь», – написал Иванов.

Таким образом, после изменений редакционной политики издания Иванов стал 13-м журналистом, который уволился из «Прессбола».

Добавим, что недавно главным редактором издания был назначен журналист ОНТ Сергей Лисичкин. После этого издание начали покидать ведущие журналисты. В издании введена жестка цензура. Упоминание спортсменов, которые поддержали перемены, строго запрещено.

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