Стань свидетелем, универсальным солдатом 3 Telegram-канал «Баста!»

2.02.2021, 18:03

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иллюстрационное Фото: TUT.BY via Reuters

Сделай свой вклад в Новую Беларусь.

Гориллы с палками и в намордниках, расхаживающие по нашим улицам, будут рады любой агрессии.

Но...

Ломают от злости свои палки, когда об их подвигах узнают их дети, жены, матери и друзья.

Закрываются в себе, когда в соцсетях их выводят на чистую воду, а в чатах банят. Начинают оглядываться, когда на подъездах вывешивают их фотографии, их имена появляются на Черной Карте Беларуси. Бегут, когда против них в международной юрисдикции открываются уголовные дела, их имена попадают в санкционные списки, их родственники теряют на долгие годы возможность поехать куда-нибудь.

Ваши свидетельские показания, жалобы и опротестования, выписки из материалов дел, ответы на обращения, направленные в проекты 23.34 и ЕКРП уничтожают остатки силы системы, разрушают основу жизнеспособности шайки террористов, узурпирующих власть.

В ваших силах сместить выбор каждого винтика системы в сторону народа. Каждый пособник режима должен чётко представлять последствия своих действий. И знать, что закон придет за каждым.

Сделай свой вклад в Новую Беларусь. Оберни против системы то, что они сделали с тобой.

Стань свидетелем, универсальным солдатом. Не ради себя, ради других.

Маленькими шагами к большой победе.

Жыве Беларусь!

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