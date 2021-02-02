Стало известно, кто примет матчи чемпионата мира по хоккею вместо Беларуси 9 2.02.2021, 18:11

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(обновлено) Совет Международной федерации хоккея принял решение.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) перенес в Латвию матчи чемпионата мира по хоккею, которые должны были состояться в Беларуси. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе.

Напомним, турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. При этом Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступал вице-президент IIHF Калерво Куммола, сообщает tut.by.

В конце ноября IIHF заслушала доклад экспертной комиссии. Федерацию беспокоили два момента:

1. Безопасность участников и болельщиков.

2. Скептицизм по поводу официальных сообщений о количестве случаев заражения вирусом с сентября 2020 года и масштабах государственных мер, принимаемых для подавления пандемии.

11 января Рене Фазель прилетел в Беларусь, где встретился с Александром Лукашенко. После этого состоялась видеоконференция Совета IIHF. По словам Куммолы, Фазель смог договориться с Лукашенко лишь по малозначительным моментам, поэтому проведение турнира в Беларуси маловероятно. Вскоре президент IIHF также заявил, что провести чемпионат в Минске будет очень сложно.

Компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси.

18 января IIHF перенесла белорусскую часть из-за вопросов безопасности.

Глава IIHF Рене Фазель заявил, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда в стране есть более серьезные проблемы, которые нужно решать.

Помимо Латвии на проведение белорусской части чемпионата претендовали Словакия и Дания.

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