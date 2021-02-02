Девять стран ЕС получили 14 млрд евро для преодоления последствий коронавируса
- 2.02.2021, 19:13
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Польша получила 4,28 млрд евро.
Европейская комиссия выделила 14 млрд евро девяти странам ЕС в рамках четвертого транша финансовой поддержки для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Это первая выплата в этом году по программе SURE.
Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
Таким образом, финансовую поддержку получили: Бельгия - 2 млрд евро, Кипр - 229 млн евро, Венгрия - 304 млн евро, Латвия - 72 млн евро, Польша - 4,28 млрд евро, Словения - 913 млн евро, Испания - 1,03 млрд евро, Греция - 728 млн евро и Италия - 4,45 млрд евро.
Такое решение ЕК позволит европейским странам покрыть расходы связанные с финансированием национальных схем сокращенного рабочего времени, и другие подобные меры, которые они ввели как ответ на пандемию коронавируса.