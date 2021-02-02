Кипр не намерен возвращаться к программе «золотых паспортов» 2.02.2021, 20:09

Правительство намерено использовать иные способы привлечения капитала в страну.

Кипр больше не вернется к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны. Правительство намерено использовать иные способы привлечения капитала в страну.

Об этом заявил президент Кипра Никос Анастасиадис, передает Cyprus Mail.

Отвечая на вопрос журналистов, не намерен ли Кипр когда-нибудь вернуться к практике "золотых паспортов", президент заявил: "Нет. Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация".

Это заявление Анастасиадис сделал для прессы сразу после допроса следственной комиссии, которая расследует скандал вокруг злоупотреблений инвестиционной паспортной программой.

Напомним, 1 ноября 2020 года Кипр прекратил выдачу так называемых "золотых паспортов". Причиной этому стало большое число злоупотреблений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».