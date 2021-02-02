Невидимые жертвы ковида 2.02.2021, 21:21

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фото: reuters

Из-за пандемии в Беларуси тысячи больных раком не дошли до онкологов.

Каждый год в столице регистрируют 10—11 тыс. новых случаев рака. И лишь в 2020-м вновь выявленных пациентов было почти на 2 тысячи меньше. Об этом сообщил на пресс-конференции 2 февраля главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Виктор Кондратович, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Вместе с тем 2020 год не показательный, — отметил Кондратович. — По нашим подсчетам, к онкологам не дошли около 2 000 пациентов — ковид помешал. Мы провели анализ: подавляющая часть этих людей — с нулевой, первой стадией рака, которые могли бы быть выявлены во время скрининга. Через полгода-год первая-вторая стадии перейдут в третью-четвертую…

По словам В. Кондратовича, во время первой волны пандемии в минском онкодиспансере на три месяца были перепрофилированы два из пяти корпусов.

— Во вторую волну работаем, как прежде, — нас не перепрофилировали, — сказал Кондратович.

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