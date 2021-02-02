Советская власть вела себя честнее 3 Борис Акунин

2.02.2021, 21:43

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Борис Акунин

Свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным.

35 лет прошло с тех пор, как главный оппозиционер страны (тогда это был Сахаров) находился в заключении. Притом это была ссылка, не лагерь. И советская власть вела себя честнее – не объявляла своего политического противника жуликом.

Сахаров в ссылке был для Кремля серьезной головной болью. Навальный в лагере будет многократно худшей проблемой, при том, что состояние империи уже не то – и внешнее, и внутреннее.

Свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным.

Борис Акунин, Facebook

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