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Вячеслав Фетисов: Будь чемпионат мира в Беларуси, на него никто не приехал бы

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  • 2.02.2021, 21:57
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Вячеслав Фетисов: Будь чемпионат мира в Беларуси, на него никто не приехал бы
Вячеслав Фетисов
Фото с сайта eurosport.ru

Двукратный олимпийский чемпион поддержал отбор ЧМ у режима Лукашенко.

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение ИИХФ провести все матчи ЧМ-2021 в Латвии, передает sport24.ru.

«Решение принято, надо готовится и играть. Что нам теперь, бойкотировать чемпионат мира в Латвии? Что тут нового? Будь чемпионат мира в Беларуси, то на него бы никто не приехал. Мы бы играли вместе с белорусами. Видимо настала такая ситуация, что или проводить чемпионат мира в Латвии, или не проводить его. Поэтому и принято такое решение», – сказал Фетисов.

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