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Жители Новополоцка требуют освободить всех политзаключенных

  • 2.02.2021, 22:05
  • 1,015
Жители Новополоцка требуют освободить всех политзаключенных

Горожане вышли на акцию с национальными флагами.

Жители Новополоцка требуют освободить всех политзаключенных.

Горожане вышли на акцию с национальными флагами.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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