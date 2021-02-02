Литва призвала ЕС к немедленным санкциям против РФ из-за приговора Навальному 4 2.02.2021, 22:14

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Габриэлюс Ландсбергис

Алексею Навальному заменили условный срок на реальный.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что после приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному ЕС немедленно ввести санкции против ответственных за его преследование.

Об этом сообщает LRT.

Габриэлюс Ландсбергис не исключает возможности того, что, если обсуждения в ЕС займут время, Литва может применить санкции к людям, которые инициировали арест и заключение российской оппозиции.

"Я должен признать, что это решение суда не стало сюрпризом. На заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе на прошлой неделе мы сказали, что существует большая вероятность того, что Владимир Путин приложит все усилия, чтобы удержать Навального в тюрьме. Было обещание, что если Навальному будет назначено реальное заключение, Европа введет санкции ", - сказал Ландсбергис.

"Я надеюсь, что это обещание было реалистичным, поэтому мы должны немедленно вернуться к этому вопросу, не дожидаясь нового Совета ЕС", - добавил министр.

По словам Ландсбергиса, он уже обсуждал этот вопрос с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии во вторник.

3 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

При этом от срока отняли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 8 месяцев.

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