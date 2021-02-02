«Наших детей похитили» 12 2.02.2021, 22:22

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Скриншот видео задержаний 31 января

Родители о задержании лукашистами школьников в воскресенье.

31 января в Минске снова массово задерживали людей, причем многие говорят, что не участвовали ни в каких акциях. Среди задержанных оказались даже школьники, которые шли по делам. Отойдя от стресса, родители рассказали нам подробности того, как их дети оказались на выходных в РУВД, пишет rebenok.by.

«Мужчины сидели на сиденьях, а девочки — на полу»

Екатерина считает, что ее дочь вместе с другими подростками в воскресенье «просто похитили среди бела дня». Школьницы приехали в центр, чтобы сходить на барахолку в культурный центр «Корпус» на Машерова. Оттуда они пошли вдоль трамвайных путей к метро «Площадь Победы», чтобы уехать к Макдональдсу.

— Им всем по 15 лет. Дети спускались к метро, когда увидели, что за ними бегут мужчины в балаклавах. Девчонки, естественно, тоже побежали, спустились к турникетам, — описывает ситуацию со слов дочери Екатерина. — Мужчины в гражданской одежде, без опознавательных знаков, схватили детей и посадили в бус. Сразу же забрали телефоны, только одной девочке удалось телефон спрятать.

Работники метро никак не отреагировали на задержание подростков, удивляется мама. Девочек сначала посадили в микроавтобус, где «мужчины в балаклавах сидели на сиденьях, а девочки на полу». Из буса детей перевели в автозак, и уже на нем отвезли во Фрунзенский РУВД г. Минска.

— В 2-местном «стакане» везли 5 человек. Когда доставили в РУВД, сначала посадили детей в актовом зале. Опросили устно, сфотографировали. Потом, насколько я поняла, пришли женщины из инспекции по делам несовершеннолетних, забрали девчонок в другой кабинет. Там уже отдали телефоны и разрешили детям позвонить родителям, — рассказывает мама.

В протоколе, который Екатерина прислала в редакцию, написано, что инспектор ИДН Фрунзенского РУВД г. Минска проводил опрос в присутствии законного представителя, педагога и психолога, но собеседница это отрицает. По ее словам, о задержании ребенка ей сообщили уже после проведения опроса.

— Когда я приехала туда, спросила: кто вам дал право проводить какие-то действия с несовершеннолетними без законных представителей? На что мне было грубо сказано, мол, почему ваши дети 15-летние гуляют в городе одни? Я начала возмущаться: мне что, 15-летнего ребенка на поводок посадить? Они стояли на своем: ребенок должен был быть со мной.

В РУВД Екатерине сказали, что все сведения о подростках будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, а родителям могут дать «административку» за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. О том, что делу ход дали, мама узнала от учителей.

— Уже приходили в школу к младшему ребенку, который учится по прописке, спрашивали, что за семья, что за дети. А дочка учится в другой школе — в гимназии в центре города. Знаю со слов учителя, что в школу вчера звонили и срочно требовали характеристики на детей, наша классная в экстренном порядке их готовила.

Екатерина говорит, что ее дочь испытала очень серьезный стресс, хотя сама по себе «девочка сильная, смелая». Подростки испугались, и пока неизвестно, какими последствиями грозит это неожиданное задержание.

— Мы тут сначала стали искать свидетелей, хотели найти записи с камер, а сегодня решили: почему мы должны оправдываться? Наших детей похитили! Пока думаем, как в такой ситуации защитить интересы ребенка.

«Закошмарили так, что ребенок чуть доехал домой»

Еще одной историей о задержании в воскресенье поделился с нами режиссер Павел Недзьведь. В тот день он встретился с 13-летним сыном Тимуром у метро «Октябрьская». Подросток возвращался со съемок в сериале Евгения Крыжановского, куда уже два года ездит по выходным. У юного актера есть портфолио, он известен по роли в фильме «Купала», где играл поэта в молодости.

фото: Личный архив

Отец с сыном перекусили в Макдональдсе и пошли по проспекту в сторону вокзала, откуда Павел хотел отправить ребенка домой — на электричке в Заславль. По пути они немного задержались, потому что встретили знакомых.

— Вдруг возле нас остановился микроавтобус, из которого выбежали люди в черном и схватили мою знакомую. Я, конечно, стал спрашивать, что случилось, ведь мы ничего не делали, митингов никаких вокруг не было. На что один из них указал на моего сына, мол, его тоже забираем. Я сказал, что никуда его не отпущу, ему всего 13 лет, и один мужчина с улыбкой мне сказал: «Ну, тогда вы тоже пройдемте».

Павел рассказал, что какое-то время они с сыном и другими задержанными катались в микроавтобусе, мужчины шутили, что это «такая экскурсия по городу». Во Фрунзенском РУВД задержанных отвели в актовый зал. Собеседник отмечает, что ему с сыном не давали разговаривать и долгое время не пускали в туалет.

— Сказали, что в армии мы бы не ныли. Нас там человек 15 сидело в актовом зале, и одна девушка плакала. Я на сына смотрю: а у него тоже слезы на глазах, колени дрожат. Стал утешать его, чтобы он не волновался. Мол, сейчас уже никого не бьют и со мной все будет хорошо, отсижу — выйду. И, конечно, стал требовать, чтобы ребенка срочно пустили в туалет. Отпустили.

Затем мужчину обыскали, опросили, сделали фото и видео, потребовали показать телефон.

— Вернулись мы назад в актовый зал, и я был в полной уверенности, что нас отпускают. Но поступил приказ обыскать моего сына. Я у них спросил, законно ли это? Они ответили, что лишь «слегка посмотрят». Порылись в рюкзаке, достали школьную форму и учебники, потребовали тоже показать телефон. Но я наотрез отказался разблокировать телефон сына, в его личную переписку даже я никогда не лезу.

По словам отца, позже его самого отвели на очередной разговор, а в это время общались с ребенком. Тимур все же разблокировал свой телефон, где в папке «Удаленное» сотрудники милиции нашли несколько протестных фото. Отец рассказывает, что какое-то время с сыном еще общались инспекторы по делам несовершеннолетних, но уже в присутствии матери (ее также вызвали в РУВД).

— Бедняга Тимур сидел там уже сам не свой, сказал, что сильно болит голова. Составили какие-то протоколы, сказали, что ставят ребенка на учет по делам несовершеннолетних. Предупредили, что в школу и к нам домой придут инспекторы. Сказали, что ребенок «на скользкой дорожке», что теперь «у него начнется бурная жизнь» и что он «никуда не поступит». В общем, «закошмарили» малого так, что чуть домой доехал — сразу спать лег.

13-летний Тимур во Фрунзенском РУВД

фото rebenok.by Предоставлено отцом подростка

Отец считает, что для его сына это было, пожалуй, самое сильное потрясение в жизни.

В школе Тимур пока не заметил какого-либо давления, но в квартиру, где он прописан (семья там не живет), вечером приходил инспектор. Объяснил, что ему нужно узнать больше информации о подростке и его семье, обещал прийти по действующему адресу. Чем закончится эта история и какие последствия могут быть, родители не знают, и эта неизвестность пугает больше всего.

Должны ли родителям сразу сообщить о задержании ребенка?

Мы уже писали о том, в каких случаях могут быть задержаны несовершеннолетние. Адвокаты Минской областной коллегии адвокатов разъясняли, что в отношении подростков административное задержание не может превышать трех часов, кроме правонарушений, за которые предусмотрено взыскание в виде депортации. О задержании обязательно должны сообщать законным представителям ребенка.

Мы уточнили у адвоката Алеси Терешковой, как быстро представители правоохранительных органов обязаны связаться с родителями.

— Конкретный период времени, в течение которого уведомляются родители, ст. 8.2 ПИКоАП Республики Беларусь не определен, вместе с тем, согласно указанной статье по просьбе физического лица, задержанного за совершение административного правонарушения, в течение трех часов уведомляются совершеннолетние члены его семьи, близкие родственники. В этой связи полагаю, что в указанный срок должны быть уведомлены родители несовершеннолетнего.

— Как можно судить из рассказа родителей, они возмущены тем, что опрос детей проводился без их личного присутствия. Что об этом говорит закон?

— При опросе несовершеннолетних в административном процесс в возрасте до 14 лет обязан присутствовать педагог, а с 14 до 16 лет — по усмотрению должностного лица органа, ведущего административный процесс. Касательно присутствия родителей при опросе, то в законодательстве определено, что в случае необходимости при опросе могут присутствовать родители или иные законные представители несовершеннолетнего (ст. 10.11 ПИКоАП Республики Беларусь). О необходимости присутствия родителей при опросе может заявить сам несовершеннолетний, в том числе указав об этом в протоколе опроса, а также родители, иные законные представители несовершеннолетнего. Кроме этого, должностное лицо органа, ведущего административный процесс, может по собственной инициативе принять решение о необходимости присутствия родителей при опросе.

— По закону несовершеннолетний имеет право воспользоваться помощью адвоката. Когда об этом можно попросить?

— В любой момент, когда несовершеннолетнему потребуется помощь адвоката в административном процессе. Согласно ст. 62 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов.

Если сотрудник правоохранительных органов хочет опросить несовершеннолетнего, а подросток согласен дать объяснение, но только в присутствии адвоката, он может заявить об этом: согласен на опрос с участием адвоката. Можно озвучить это устно или указать в самом протоколе опроса или протоколе задержания.

Если есть контакты конкретного адвоката, с которым, к примеру, заключен договор об оказании юридической помощи, то несовершеннолетний сообщает сведения об адвокате должностному лицу для того, чтобы его пригласили участвовать в процессуальном действии. Если подросток не называет конкретной фамилии, то будет приглашен адвокат из соответствующей юридической консультации района, на территории которого находится государственный орган.

Также разъясняю, что перед началом опроса должностное лицо должно разъяснить положения ст. 27 Конституции Республики Беларусь, согласно которой любое лицо вправе не давать показания и объяснения против себя, членов своей семьи, близких родственников.

— Что нужно знать о заполнении и подписи протокола опроса?

— По окончании опроса составляется протокол и предъявляется для прочтения несовершеннолетнему, которого опрашивали. Несовершеннолетний имеет право требовать внесения поправок или дополнений, а также самостоятельно вносить эти дополнения. В случае, если в протоколе изложены обстоятельства, с которыми несовершеннолетний не согласен либо, по его мнению, они изложены с его слов неверно, он вправе письменно указать об этом в протоколе, прежде чем подписать его.

Если родители считают, что какие-то действия со стороны правоохранительных органов были незаконными, можно их обжаловать. Для начала, например, написать обращение в орган, который провел задержание, и попросить разъяснить, на каком основании, например, ребенка фотографировали, изъяли у него личные вещи или запрещали посещать туалет. Если разъяснения родителей не удовлетворят, можно обжаловать действия должностных лиц в вышестоящих органах.

— В соответствии с положениями ст. 7.2 и ст. 7.3 ПИКоАП Республики Беларусь действия и решения должностного лица органа, ведущего административный процесс, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд в течение срока ведения административного процесса и до вынесения постановления по делу об административном правонарушении, — отмечает адвокат.

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