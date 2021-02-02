Израильские ученые обнаружили «ахиллесову пяту» раковых клеток 2.02.2021, 22:42

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Возможно, именно их открытие приведет к новым лекарствам и методам лечения рака.

Исследователи из Тель-Авивского университета заявили о том, что они нашли слабое место раковых клеток. Возможно, именно их открытие приведет к новым лекарствам и методам лечения рака в будущем.

Доктор Ури Бен-Давид, который руководил исследованием, рассказал The Media Line (перевод - nv.ua), что ученые уже более века знают, что злокачественные клетки имеют ненормальное количество хромосом. У человека 46 хромосом (два набора по 23), но при раке это число меняется, потому что во время деления клеток происходит сегрегация хромосом, которая может привести к феномену, называемому анеуплоидией. Именно с такими клетками и работали ученые.

Анеуплоидия — наличие ненормального количества хромосом в клетке — помимо того, что вызывает общие генетические нарушения, является признаком раковых клеток. Она проявляется не во всех случаях, но 90% больших опухолей и 75% случаев рака крови в той или иной степени проявляют анеуплоидию.

На протяжении десятилетий ученые хотели понять, можно ли использовать эту информацию, чтобы при лечении выборочно убивать только раковые клетки, не трогая при этом здоровые. Бен-Давид уверен, что их исследование — это первый случай, когда анеуплоидия была систематически исследована в раковых клетках человека.

Исследователи взяли у пациентов около тысячи культур раковых клеток и изучили их в лаборатории, чтобы количественно оценить степень их анеуплоидии. После того, как степень хромосомной нестабильности раковых клеток была установлена, ученые исследовали и сравнили их чувствительность к тысячам лекарств.

Ученые обнаружили, что анеуплоидные раковые клетки очень чувствительны к нарушению митотической контрольной точки — так называемого клеточного механизма, который обеспечивает правильное разделение хромосом во время деления клеток.

«Это позволило нам идентифицировать уникальные уязвимости анеуплоидных клеток, которые мы исследовали и подробно охарактеризовали на молекулярном и клеточном уровне», — рассказывает Бен-Давид. «Мы обнаружили, что если вы подавляете белки этих путей, анеуплоидные клетки более чувствительны к этому вмешательству, чем нормальные клетки… поэтому они являются привлекательными мишенями для разработки новых лекарств».

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