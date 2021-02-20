Началось: появились первые сигналы масштабного падению рубля 2 20.02.2021, 8:30

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Похоже, что дни этого пузыря сочтены.

Вроде бы доллар подорожал совсем немного, но за этим сигналом стоят такие мощные процессы, которые остановить будет невозможно. Дело в том, что сегодня курс рубля — это достаточно большой пузырь, который вздулся на биржах. И похоже, что дни этого пузыря сочтены, пишет infobank.by.

Дел в том, что в настоящий момент иностранные инвесторы вложили достаточно серьезные средства в российские активы. Это вызвано жесткой увязкой цен на нефть и курсом российского рубля. Она заключается в том, что при росте стоимости углеводородов курс рубля тоже растет. И наоборот.

Но нефть — вещь абсолютно непредсказуемая, и похоже на рынке сложилась ситуация, когда она будет дешеветь. А это — автоматический сигнал для инвесторов — надо бежать из всего, что связано с российским рублем.

19 февраля на Московской бирже отмечалось ослабление российской валюты:

доллар вырос на 19,62 копейки, до 73,9717 RUB

евро подорожал на 67,27 копейки, до 89,5427 RUB

А вот привязанная к россиянину «белка» это падение, судя по всему, отыграть не успела.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 19 февраля 2021-го года выглядят следующим образом:

курс доллара ушел вверх на 0,0001 (+0,004%), до 2,5917 белорусского рубля

курс евро подскочил на 0,0157 (+0,50%), до 3,1390 белорусского рубля

российский рубль стал дешевле на 0,0092 (-0,26%). В итоге, за российскую валюту дают 3,5062 белорусского рубля, за сотню.

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