Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС 8 20.02.2021, 9:01

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Путинский министр неожиданно процитировал Обаму.

Отношения между Россией и Евросоюзом испорчены и «разорваны в клочья». Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД процитировал бывшего президента США Барака Обаму, который высказался похожим образом о российской экономике.

«Когда я выступал на интервью у Владимира Соловьева, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны в клочья» — сказал министр.

12 февраля в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики.

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