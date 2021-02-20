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Джен Псаки: США не намерены возвращать РФ в Большую семерку

  • 20.02.2021, 9:38
Джен Псаки: США не намерены возвращать РФ в Большую семерку

Пресс-секретарь Джо Байдена озвучила официальную позицию Белого дома.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила об отсутствии намерений пригласить Россию к участию в саммите Большой семерки.

Об этом сообщает Reuters.

«Я не думаю, что мы будем делать какие-либо приглашения для РФ или напоминать о предыдущих. Очевидно, что приглашение может быть сделано только в сотрудничестве с нашими партнерами по G7», — заявила Псаки.

Таким образом она опровергла желание предыдущей администрации Дональда Трампа, который периодически говорил о потенциальном возобновлении сотрудничества с РФ в рамках Большой семерки.

В 2020 году саммит Большой семерки должен был пройти в США, но президент Дональд Трамп отказался от этой идеи из-за эпидемии коронавируса.

В августе 2020 года Трамп заявил о желании пригласить на саммит G7 российского президента Владимира Путина.

В январе 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что летом 2021 года в стране в очном формате пройдет саммит G7

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