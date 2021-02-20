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Медики назвали орех, который лучше всего защищает от рака и помогает работе сердца

  • 20.02.2021, 9:48
Медики назвали орех, который лучше всего защищает от рака и помогает работе сердца

Специалисты назвали его «средством от десяти недугов».

Ученые пришли к выводу, что постоянное употребление миндаля может оказаться настоящим спасением сразу от нескольких недугов. Миндаль помогает работе сердца, эффективно снижает уровень холестерина в крови и стабилизирует кровяное давление. Также он уменьшает уровень сахара в крови, именно поэтому его рекомендуют в качестве обязательной добавки к пище всем диабетикам. «Миндаль может достаточно эффективно бороться с воспалениями, — добавили ученые. — Это происходит благодаря повышенному содержанию витамина Е и антиоксидантов», пишет lenta.ua.

По словам диетологов, миндаль помогает от вздутия живота. Также он отлично бодрит и придает энергии. В миндале очень много марганца, меди, рибофлавина, а также белка, который дает организму много сил.

По словам специалистов, у миндаля — огромный противораковый потенциал. Привычка съедать по 4-5 орехов миндаля каждое утро поможет сохранить здоровье, сообщает Food News.

Диетологи утверждают, что усвоение питательных веществ и процессы пищеварения улучшает миндаль, предварительно вымоченный в воде. В орехе присутствуют клетчатка и белок. Эти вещества увеличивают чувство сытости, и человек потребляет меньше калорий, что благоприятно сказывается на похудении. Высокое содержание витамина Е в миндале предотвращает снижение когнитивных функций и сохраняет хорошую память.

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