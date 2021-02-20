Байден на Мюнхенской конференции: Демократия должна одержать победу над автократией 3 20.02.2021, 10:09

Мир переживает переломный момент, о котором будут писать историки.

Президент США Джо Байден в пятницу выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что «демократия не возникает сама по себе» и подчеркнув, что демократия должна одержать победу над автократией, сообщает «Голос Америки».

«Мы должны защищать, укреплять и обновлять (демократию)... Мы должны доказать, что наша модель не является пережитком нашей истории. Это единственный и наилучший способ реализовать обещанное нами будущее. И если мы будем работать вместе с нашими демократическими партнерами с силой и уверенностью, я знаю, что мы справимся с любой задачей и опередим любого соперника», - говорится в речи Байдена, фрагменты которой были опубликованы Белым домом незадолго до начала конференции.

Президент США также заявил о «переломном моменте», который сейчас наступил в мировой борьбе между демократией и автократией.

«В слишком многих странах, в том числе в Европе и США, демократические процессы находятся под угрозой... Историки изучат этот момент и напишут о нем. Это переломный момент. И я всем сердцем верю, что демократия должна восторжествовать», - заявил Байден.

Борьба с российской и китайской угрозами

Президент США заявил, что крупнейшие демократии с рыночной экономикой должны работать вместе над решением проблем, которые создают другие крупные страны, такие как Россия и Китай, а также решать многочисленные глобальные проблемы, начиная с нераспространения ядерного оружия и заканчивая изменениями климата и кибербезопасностью.

Как сообщает «Франс-Пресс», Байден подчеркнул, что Россия, по его мнению, «злонамеренно» и целенаправленно предпринимала действия для дестабилизации обстановки в Соединенных Штатах, Европе и других странах. Он призвал союзников поддержать Вашингтон. В Кремле неоднократно отрицали подобные действия.

Что касается Китая, второй по величине экономики в мире, Байден призвал демократические государства работать вместе, чтобы противодействовать политике китайского правительства, которую он охарактеризовал как «противоречащую нашим ценностям».

Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин стремится ослабить европейский альянс и подчеркнул свою неизменную поддержку территориальной целостности Украины.

«Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система более коррумпирована или столь же коррумпирована в сравнении с (Россией). Но мир знает, что это неправда, в том числе знают об этом и граждане России, - заявил Джо Байден, - Путин... хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость. Потому что Кремлю намного проще запугивать... отдельные государства, чем вести переговоры с сильным и сплоченным трансатлантическим сообществом».

В связи с этим, по словам Байдена, «отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важной проблемой для Европы и Соединенных Штатов». Кроме того, борьба с «безрассудством России» и кибератаками на компьютерные сети в США, Европе и по всему миру «стала критически важной для защиты нашей коллективной безопасности».

Президент добавил, что «проблемы, связанные с Россией, могут отличаться от проблем с Китаем, но они столь же реальны».

США призывают союзников к единению

В этом году, в связи с пандемией коронавируса, ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности проходит в виртуальном формате. Помимо президента США, в конференции также приняли участие премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидеры Евросоюза, которые чуть раньше участвовали в саммите лидеров «Большой семерки». Темой нынешней конференции стало «возобновление трансатлантического сотрудничества».

Как сообщает агентство «Франс-Пресс», Джо Байден стал первым президентом США, выступившим с речью на Мюнхенской конференции. Как заявил в беседе с журналистами высокопоставленный сотрудник администрации США, участие Байдена во встречах G7 и в Мюнхене знаменует «широкий, уверенный и решительный призыв к объединению Трансатлантического альянса и партнерства».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».