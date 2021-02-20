«Караев и Вакульчик были в глазах Лукашенко большей угрозой, чем армия» 17 20.02.2021, 11:10

9,246

Фото: Belta

Как происходит раскол элит в Беларуси.

Телеграм-канал «Рефлексия и реакция» написал о том, как происходит раскол окружения Лукашенко и какие выводы можно сделать из этих процессов:

— В любых подобных революциях ключевой точкой является раскол элит. Без раскола здания брать бессмысленно. Солдат подчиняется командиру, командир — главкому. То, что кто-то занял какое-то здание, может символически качнуть чашу весов, но это если чаша качается.

Специфика Беларуси заключалась в том, что элиты, как таковые, т.е. люди, которые управляли государством, были во многом изолированы от общества. Они варились в своей тусовке и мало пересекались со внешним миром. Пожалуй, более-менее светились лишь представители экономического блока — на них и были основные надежды, они и были убраны из правительства еще до выборов.

Но это не значит, что остальные все были (и есть) за режим. Но никто не знал, как дела обстоят на самом деле.

В реальности, с ретроспективной точки зрения, ситуация оказалась интересная. Режим не раскололся, общество могло ожидать обратного, но не могло этого знать и предсказывать.

Аккуратные намеки на это делал Макей в довыборном интервью tut.by. Его тогда не поняли. В целом люди ждали что «ну такое уж точно должно вызвать раскол из любой трещинки». А не было трещинок, был страх. Потому что элита и сама себе не доверяла в полной степени.

Ждали, что в дело вступит армия. А оказалось, что ССО без оглядки на нюансы законодательства уже с первых дней стреляли насмерть в людей по команде сверху. А с должностей убрали Караева и Вакульчика, т.е. они были в глазах Лукашенко большей угрозой, чем армия. Все действия были обусловлены предположением «там что-то происходит, потому что всегда во всех случаях там что-то происходит». Там и происходило, но совсем не в ту сторону.

Осознание пошло, когда стали выстраиваться контакты. Когда появился штаб бывших силовиков и чиновников, бывшие установили связи с нынешними. И лишь тогда стали появляться контуры реальной картины, но это случилось совсем не в августе-сентябре.

По сути никто не понимал задачи организации этого раскола искусственно, если он не появляется естественным образом, через управление лояльными протесту агентами, не было связи с этими людьми. Сейчас эта задача лидерами протеста понимается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».