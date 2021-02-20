Великое возвращение США 4 20.02.2021, 11:28

1,336

Фото: Twitter

Европейские партнеры с энтузиазмом встретили речь Байдена на конференции в Мюнхене.

В формате видеоконференции состоялась специальная сессия одного из ключевых событий года в сфере международных отношений – Мюнхенской конференции по безопасности.

Ключевой лейтмотив – преодоление состояния «беззападности» в современном мире (Beyond Westlessness). Символом движения в данном направлении стали совместное участие в одной панели президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эманнюэля Макрона, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Американский лидер заявил, о «возращении Америки», чтобы укрепить трансатлантическую общность, и гарантировал действенность Брюссельского оборонного пакта. Лидерство США будет базироваться на рабочем диалоге с союзниками, опирающемся на дипломатию. Байден четко дал понять лидерам стран Европы, что у европейского проекта и НАТО есть враги. Он указал на разрушительную роль Кремля, атакующего западную демократию и вооружающего коррупцию, подрывающую систему управления. Задача Путина – это раздробление трансатлантического сообщества с целью угроз и шантажа отдельных государств. По этой причине суверенитет и территориальная целостность Украины остаются жизненно важной задачей коллективной безопасности Европы и США. Байден говорил о реальных проблемах с Китаем и Россией, но он против новой «холодной войны», и видит будущее за миром, в котором все нации могут свободно определять свой собственный путь без угрозы насилия и принуждения.

Предчувствуя возобновление гармоничных евроатлантических отношений, Путин осознал провал своего подлого плана разрушения коллективного Запада. У него реально подгорает, и он даже собрал Совбез, чтобы убедиться: не готовиться ли путч, а то Медведев в Instagram снежные фонари постит, Нарышкин о какой-то дестабилизации и терактах вещает, как в приснопамятном 1999 году, а Лавров и вовсе «разорвал» связи с Европой. Предательство, запугивание, изоляция, - мысли роящиеся в голове у Путина на фоне четкого посыла США о не желание видеть автократа в цивилизованном сообществе, и как пример крах попыток Москвы вернутся в «Большую семерку».

Европейские партнеры с энтузиазмом встретили речь Байдена о совместном противодействии угрозам. Ангела Меркель подчеркнула о необходимости общей трансатлантической повестки против РФ, впутывающей членов ЕС в «гибридные разногласия».

Германия будет реализовывать договоренности в Уэльсе по доведению оборонных расходов до 2% ВВП, тем более, что Минский процесс по Донбассу оставляет желать лучшего и территориальная целостность Украины не восстановлена.

Британский премьер Борис Джонсон назвал США безоговорочным лидером свободного мира, и указал на готовность союзников по другую сторону Атлантики разделять бремя и риски в решении мировых проблем. Великобритания наращивает свой оборонный бюджет, и признает важность политики санкций против стран нарушающих права человека, в т.ч. России и Китая.

Президент Франции Макрон выдвинул тезис об «архитектуре общей безопасности», включающей требовательный диалог с Россией. Позиция лидера Франции идет в разнобой с воззрениями других руководителей стран Запада, и Париж предлагает «уточнить концепцию», апеллируя к потребности участия всех стран-членов СБ ООН в урегулировании локальных конфликтов, и не только в Европе, но и в Африке. Особенно Макрона волнует террористическая война в Сахеле, и россияне, нащупав больные точки Франции, оказывают давление на них с целью склонить Макрона к особой позиции в рамках НАТО. Речь идет, в частности о Мали, где окопалась пророссийская хунта.

Демо-версия Мюнхенской конференции, проходящая в атмосфере пандемии, вообще обошла такую острую тему, угрожающую энергетической независимости ЕС, как «Северный поток-2». Также лишь по касательной прозвучали темы Сирии, Афганистана и ядерной программы Ирана. В тени оказалась и ситуация с российским оппозиционером Навальным, хотя как знать может это именно та соломинка, что сломит спину путинскому режиму, и последующая ситуация точно будет топовым вопросом глобальной безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».