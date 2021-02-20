Навальный в последнем слове процитировал Евангелие и «Гарри Поттера» 2 20.02.2021, 11:52

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Когда десятки миллионов людей хотят правды, то и рано или поздно они этого добьются.

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией, российский оппозиционер и политзаключенный Алексей Навальный, выступил с последним словом в суде, рассматривающем его апелляцию на замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Последнее слово политика приводит «Дождь» в своем Telegram-канале:

— Так часто я выступаю с последним словом. Сейчас этот суд закончится, начнется следующий, там я тоже буду говорить последнее слово. Если бы кто-то захотел издать все мои последние слова, получилась бы довольно толстая книжка. В этом есть своеобразный сигнал, который посылает мне вся эта власть.

Они как жонглеры в цирке, крутят мячик на одном пальце, на другом. На одной части тела, на другой. И говорят: «Смотри, мы можем всё. Куда ты против нас лезешь?».

Даже не знаю, что еще говорить. Наверное, надо поговорить о боге. Выкрутим ручку пафоса на максимум.

Я верующий человек, это предмет насмешек в ФБК. Теперь я верующий, и мне это сильно помогает в деятельности: меньше дилемм в моей жизни, есть книжка в которой четко написано что нужно делать в каждой ситуации, не всегда ей легко следовать но в общем-то я стараюсь

И тут мне недавно пишет человек: «Навальный, а что тебе все пишут держись, не сдавайся, чего тебе терпеть? Ведь ты же вроде в Бога веришь, а сказано ведь «блаженны жаждущие и алчущие правды, ибо они насытятся». Значит тебе отлично.

И я подумал — надо же, как человек меня хорошо понимает, не то чтобы мне отлично, но эту заповедь я воспринимал как инструкцию к деятельности. Не очень наслаждаясь тем местом, где нахожусь, не испытываю сожалению

Наоборот — я испытываю удовлетворение такое, в какой-то сложный момент я не предал заповедь, безусловно для современного человека заповедь звучит очень напыщенно.

О таких людях говорят, что он странные, сидят в камерах и пытаются себя чем-то подбодрить но они ведь никому не нужны. И это важнейшая вещь — и власть и вся наша система пытается сказать таким людям ты одиночка.

Вот эта вещь про одиночества очень важна, как цель власти, отлично по этому поводу сказала один из замечательных философов по имени Полумна Лавгуд из Гарри Поттера: «Важно не чувствовать себя одиноким, на месте Волан-де-морта я бы хотела чтобы ты чувствовал себя одиноким».

Конвой — хорошие ребята, но им запретили со мной говорить, чтобы чувствовал себя одиноким, но я не чувствую себя одиноким, эта конструкция кажется странноватой, но на самом деле это главная политическая идея, которая есть в России. Ваша честь, какой самый популярный лозунг в России? в чем сила? Правильно! В правде. Это и есть эта заповедь о блаженстве, но по сути оно и есть, и вся страна на все лады повторяет, что сила в правде. Несмотря на то, что страна наша построена на несправедливости, и мы постоянно сталкиваемся с несправедливостью, худшая — это несправедливость вооруженная, десятки миллионов людей хотят правды и рано или поздно добьются.

Важная вещь, которую вам хочу сказать в лице вас прокурора, всей власти и людям: важно не бояться этих людей, многие опасаются — будет революция, но подумайте сами, как хороша было бы жить без постоянного вранья. Возможность не врать — восхитительная ситуация. Как было бы классно работать судьей: никто тебе не звонит, у тебя зарплата большая, ты уважаемый столп общества и никто не может дать указание по решению.Ты приходишь к внукам и говоришь — да я независимый.

Классно было быть прокурором, который и правда в состязательной системе, ведет игру, защищает или осуждает реальный злодеев, не думаю, что люди становились прокурорами, чтобы фабриковать дела. Я не верю, что люди хотят быть полицейскими, чтобы на митинге раскроить голову, конвоировать чувака, а он невиновный. От вранья одни минусы, зарплаты даже больше нет. Любой бизнес в стране стоит в два раза дешевле, потому что есть несправедливость и нет судебной системы.

Никто не хочет в ФСБ отравлять оппозиционера, все хотят быть уважаемыми людьми, ловить террористов и шпионов. И это важно — не бояться людей, которые добиваются правды, а может даже как-то их поддержать, не способствовать вранью, не делать мир хуже вокруг себя, есть риск в этом небольшой, но он небольшой. Как сказал другой философ современность — Рик Санчез «жизнь — это риск, но если ты не рискуешь, то ты вялая кучка молекул, которая плывет по течению жизни»

Последнее: каждое второе письмо мне заканчивается фразой: «Россия будет свободной». Классный лозунг, но чего то мне не хватает. Но мне недостаточно чтобы Россия была свободной, хочу чтобы она была богатой, чтобы национальные богатства распределялись по справедливости, хочу чтобы с нормальным здравоохранением, чтобы мужчины доживали до пенсионного возраста, сейчас у половины мужчин этого не получается сделать, да и у женщин не лучше.

Я хочу, чтобы образование было нормальным, чтобы за одну и ту же работу в России получали зарплату как нормальной европейской стране.

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