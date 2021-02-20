Цепочка «Путин — Трамп — штурм Капитолия» проясняется 5 Александр Немец, kasparov.ru

20.02.2021, 13:08

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Все, что можно найти, найдут и проанализируют.

Каждый день СМИ США публикуют новые цифры зараженных коронавирусом и число умерших "с коронавирусом", которое достигло 480 000 в субботу, 13 февраля (в этот же день состоялось голосование по импичменту Трампа). Ожидается, что мрачный рубеж "500 000 умерших" будет достигнут еще до 20 февраля.

Только что (12 или 13 февраля) президент Байден распорядился распределить до конца июня по крайней мере 200 миллионов доз антиковидных вакцин, в добавление к 30 миллионам уже использованных доз. К сожалению, эпидемия в разгаре, и в лучшем случае с ней будет покончено лишь к концу года.

Но "эпидемия трампизма" (точнее, "трампутинизма"), по моему мнению, не менее опасна. И ее так же трудно подавить.

С 9 февраля по 12 февраля в Сенате США шла дискуссия вокруг импичмента Трампа (Палата представителей одобрила этот импичмент еще в январе). Практически единственным пунктом импичмента стал призыв Трампа к штурму Капитолия 6 января и де-факто его руководство этим штурмом.

За эти четыре дня главные СМИ США показали многие десятки роликов, демонстрирующих штурм Капитолия, и поместили несколько аудиозаписей указаний (приказов) Трампа мятежникам непосредственно перед штурмом и в ходе штурма ("Деритесь как черти!").

13 февраля Сенат США голосовал за импичмент Трампа. 50 сенаторов-демократов и 7 республиканцев голосовали за импичмент. 43 республиканца голосовали против. Импичмент, чтобы успешно пройти, должен был набрать голоса 67 сенаторов. Это была, в нынешних условиях, невыполнимая задача. Удивительно, что семь республиканцев осмелились открыто пойти против Трампа! Американская пресса приводит имена "семерки смелых": Ричард Берр, Билл Кэссиди, Бен Сассе, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Пэтт Туми и Сьюзан Коллинз.

Знаменательно, что большая часть материалов американских "центральных" и провинциальных газет 14 февраля посвящена процедуре импичмента, его провалу и его последствиям. Наша местная Star Tribune поместила на первой стране большущий заголовок "Spared conviction" ("Ускользнувший приговор"). Сходные заголовки появились в New York Times и Washington Post. По адресу "послушного республиканского стада" сыплются проклятия.

Трамп сразу же выступил с заявлением "Состоялся очередной этап Большой Охоты на Ведьм! Но он провалился!". Тем не менее Трамп все еще отсиживается в своем флоридском имении Мар-а-Лаго. А в Нью-Йорке, где всегда находился центр Организации Трампа, не появляется, боится. Это потому, что местные прокуроры открыли против него несколько серьезных дел.

Что Трамп заработал, то от него и не уйдет. Но это впереди. А пока внимание американской публики сосредоточено на событиях 6 января, хотя формальный процесс по делу "Штурм Капитолия" еще не начался. И каждый день появляются новые детали.

Вернемся примерно на три недели назад, когда Каспаров.Ru опубликовал мой материал о краже мятежниками ноутбука спикера Нэнси Пелози из ее кабинета в Капитолии. 18 января стало известно, что этот ноутбук оказался в руках некой Райли Виллиамс (Riley June Williams) из Гаррисбурга, Пенсильвания, участницы штурма; она собиралась отправить ноутбук своему другу в Россию, для последующей продажи путинским спецслужбам.

Звучит несколько комично? Но ФБР приняло эту историю всерьез, и 19 января Райс Виллиамс была арестована, а ФБР стало выяснять местонахождение ноутбука.

24 января Райс Виллиамс вышла из тюрьмы до суда под залог, внесенный ее родителями. Ей строго запрещено пользоваться интернетом, на ее щиколотку надет специальный браслет. К счастью, ноутбук в Россию не ушел. Но все равно Виллиамс предъявлены "четыре пункта обвинений", включая два очень серьезных (уровня "фелони"); ей грозят многие годы тюрьмы.

И сколько сходных историй! На 7 февраля к ответственности привлекли 181 участника штурма Капитолия (в том числе несколько русскоязычных) — членов движения QAnon, группы Proud Boys и других ультраправых группировок. Количество подследственных будет расти — ведь в штурме Капитолия приняли участие тысячи "бойцов", и многие сотни попали на видеозапись.

Важнейший вопрос: какова была роль Путина и его спецслужб в происшедшем? Может быть, именно Путин уговорил Трампа "сделать решительный шаг"?

19 января Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь и кандидат демократов на президентских выборах 2016 года, обратилась с официальным запросом к спикеру Нэнси Пелози: "Нужно проверить все телефонные разговоры Дональда Трампа 6 января! Вполне возможно, что Трамп в ходе штурма Капитолия поддерживал постоянную связь с Путиным и информировал его обо всем происходящем".

Я не знаю, насколько серьезна информация в распоряжении Хиллари Клинтон. Но известно, что президент Байден назначил специального чиновника по имени Эрик Грин для проверки всех конфиденциальных телефонных разговоров Трампа и Путина; их было более десятка. Аудиозаписи их остались в архивах Белого Дома. Все, что можно найти, найдут и проанализируют.

В итоге, я думаю, цепочка "Путин — Трамп — штурм Капитолия" прояснится. А это создаст условия для серьезного уголовного дела, вплоть до нового импичмента.

Александр Немец, kasparov.ru

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