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«Евроопт» стал продавать продукты в кредит — под 22-24%

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  • 20.02.2021, 13:27
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«Евроопт» стал продавать продукты в кредит — под 22-24%

Это в три раза выше ставки рефинансирования, установленной Нацбанком.

Популярная служба доставки продуктов и промышленных товаров «Е-доставка» от «Евроопта» теперь предлагает свой товар в кредит. За хлеб с молоком можно рассчитываться в течение года, лишь бы стоимость заказа превысила 50 рублей, сообщает nn.by.

Ставка колеблется от 22% (если кредит выдается на полгода) до 24% (на год).

Деньги выдает «Статусбанк», который вместе с «Еврооптом» входит в бизнес-империю «Евроторга».

Компании-собственники «Евроопта» зарегистрированы на Кипре и Британских Виргинских островах. Конечные бенефициары — братья Сергей Литвин (48,75%) и Александр Литвин (1%), а также Владимир Василько (49,75%). Они живут за границей.

Официальная инфляция на данный момент 7,7%, ставка рефинансирования — 7,75%.

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