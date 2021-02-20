Удар по «куму Путина»: какие пять санкций предусмотрены решением СНБО

Удар по «куму Путина»: какие пять санкций предусмотрены решением СНБО2
- 20.02.2021, 13:41
Ограничения затронут и связанного с Медведчуком лукашенковского олигарха Воробья.
На заседании СНБО 19 февраля было принято решение о введении санкций в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Они включают пять запретов.
Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на имеющуюся в ее распоряжении копию решения.
Санкции в отношении Марченко и Медведчука предусматривают:
Блокировку активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
Ограничение торговых операций;
Остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;
Аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулированиу или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
Полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов.
Как пояснил источник издания в СНБО, пять россиян, против которых Украина ввела санкции - это менеджеры активов семьи Медведчука.