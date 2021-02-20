В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса 2 20.02.2021, 14:18

Препарат получил название «КовиВак».

В России зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Чумакова, которая получила название «КовиВак». Об этом на заседании правительства РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РБК.

«Зарегистрирована третья [российская] вакцина — «КовиВак». Ее разработал Центр им. Чумакова, и уже в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот», — сказал он.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «КовиВак» во время клинических исследований показала безопасность и эффективность. По его словам, широкомасштабные исследования вакцины продолжатся на пострегистрационном этапе.

Кроме того, министр заявил, что новая вакцина создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус.

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