Контрольный выстрел по экономике Леонид Фридкин, lfriedkin.com

20.02.2021, 14:51

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Чтобы добить стагнирующую «белорусскую модель», лучше нельзя было и придумать.

Увеличение налогов, которое уже случилось и ограничение льготных режимов налогообложения, которое предлагаются – неизбежный этап белорусской фискальной политики. Просто до недавних пор об этом помалкивали. Но аппетит, как известно, приходит во время еды. А если скудеющие ресурсы экономики съедаются государством быстрее, чем общество их создает, то аппетит переходит на бег. Так что инициативы Комитета госконтроля по увеличению налогов – шаг вполне ожидаемый. Сейчас индивидуальные предприниматели – следующие, после айтишников, и, наверняка, не последние.

Предложения по «совершенствованию» налогообложения ИП, направленные «для детальной проработки» в ряд министерств и бизнес-союзы, уже получили широкую огласку и стали шоком для делового сообщества. При этом шокируют не только сами предложения, но и их обоснование.

Атака на спецрежимы и затраты

Очевидно, иным чиновникам невыносима мысль, что кто-то «быстро обогащается» за счет населения, имея «минимальные налоговые (социальные) обязательства перед государством». Какой может быть минимум, когда у нас запланирован рост зарплат бюджетников и затрат на оборону. Но для «раскулачивания» путем отмены единого налога с ИП и перевода их на упрощенную систему налогообложения выбрано неудачное время. Малый бизнес понес значительные потери из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и политических событий. Так, по данным МНС число ИП- плательщиков единого налога за 2 последних года сократилось на четверть. Снизились и их платежи в бюджет, что никак не компенсируется ростом числа «самозанятых» граждан. Зато число индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН за 5 лет выросло на 41,7%, а их доля в общей численности ИП – с 56,7 до 70,4%. Так что процесс уже идет. К тому же ряд бытовых услуг далеко не столь выгодны, как год-два назад. Мало шансов, что ситуация улучшится в ближайшее время. Зато если усугубить ее налоговыми креативами, некоторые услуги уйдут в тень и вытащить их обратно не смогут ни свирепые санкции, ни усердие контролеров.

Довольно странно выглядит требование запретить включать в затраты, учитываемые при налогообложении, стоимость услуг ИП или иного физического лица, которые являются учредителем и (или) руководителем, бухгалтером либо работником коммерческой организации, входящим в ее штат, а также когда ИП является аффилированным лицом этой компании. Видимо, имеющихся в НК ограничений, в том числе введенных в этом году, не хватает. Но попытки запретить совмещение и совместительство профессий и должностей, ограничить возможность аренды личных автомобилей и иного имущества лишь станут дополнительным барьером, затрудняющим работу частных компаний. Ведь покупать или арендовать у других организаций нужное для работы имущество или нанимать людей со стороны гораздо дороже. Так что вместо сокращения затрат получится их рост или сворачивание деятельности из-за отсутствия необходимых ресурсов.

Не менее удивительна идея повышения ставок налога при УСН до размера подоходного налога для ИП, оказывающих услуги по управлению, маркетинговые, консультационные, аудиторские, юридические, бухгалтерские, услуги по предоставлению информации и т.п. По мнению контролеров затраты при оказании таких услуг незначительны, а если увеличить налог, это поспособствует трудоустройству ИП в штат организаций. Дескать, тогда они будут платить взносы в ФСЗН «по полной», а компаниям станет невыгодно «заключать разовые договоры с целью вывода средств».

С давних пор контролерам в таких услугах мерещится обналичка, хотя чаще всего безосновательно. Передача на аутсорсинг части вспомогательных функций, в т.ч. перечисленных услуг и т.п. – насущная необходимость для множества компаний, которые не в состоянии «прокормить» в штате специалистов, которые нужны несколько часов в месяц. Малый бизнес не из бюджета финансируется, раздувать штаты ему не по карману. Так что креативы контролеров повлекут только рост себестоимости и цен, а также ухудшение доступности ряда услуг – тех самых, о важности которых так душевно говорится в госпрограмме «Малое и среднее предпринимательство» на 2021–2025 годы.

Окружение налички

Еще одна забота контролеров – уменьшение объема наличного денежного оборота. У нас его доля, по оценке КГК, более 40%, тогда как в странах ЕС всего 5-20%, а в Швеции – вообще 3-5%. По мнению контролеров, это позволяет государствам ЕС контролировать денежные потоки, успешнее бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, а банкам — иметь более высокую ресурсную базу. Действительно, кое-какие успехи там имеются. Только их причина не в запретах, а в развитости рынка финансовых услуг, демократических институтов и гражданского общества. Которое на Западе само контролирует государство, а не наоборот. Поэтому, прежде чем мечтать о европейских показателях, надо научиться ценить европейские институты, ростки которых так усердно вытаптываются.

Ограничения размеров наличных расчетов, лимит кассы и драконовские штрафы за их нарушение уже бывали в «лихие 90-е» и сплыли за ненадобностью. От их возвращения экономике лучше не станет. «Ноу-хау» вроде дополнительной комиссии за расчетно-кассовое обслуживание, запрета на скидки и 13-процентного побора с обналичивания сумм свыше 3000 рублей в месяц станет серьезным ударом по некоторым предпринимателям. Но в еще большей степени – по коррумпированным директорам госпредприятий и чиновникам – главным бенефициарам «обналички».

Кстати, объем наличных денег и масштабы коррупции могут не иметь ничего общего. К примеру, среди 22 рекомендаций группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO) для Беларуси, вопрос наличных расчетов даже не упоминается. Зато там есть множество других, куда более принципиальных вопросов, которые белорусские власти игнорируют.

Кто там без страховки идет

Окончательно отвадить бизнес заключать договора на оказание услуг с ИП для вывода средств должно увеличение отчислений «ипэшников» в ФСЗН. Сейчас ИП могут платить взносы с одной «минималки». По мнению КГК «нагрузка по социальным обязательствам перед государством у ИП и организаций существенно отличается, что создает неравные условия хозяйствования». Поэтому предлагается увеличить нижний порог хотя бы для «нематериалоемких» видов деятельности.

Насколько неравенство в налоговой нагрузке между юрлицами и ИП компенсируется преимуществами первых в ресурсах и других факторах – отдельная тема. Впрочем, неравенства здесь меньше, чем в пенсионном обеспечении чиновников с силовиками и обычных граждан. Интересно другое. Оказывается, мы платим взносы в ФСЗН не для обеспечения своей старости, а в рамках каких-то социальных обязательств перед государством. Но тогда вопрос: есть ли у государства перед гражданами хоть какие-то обязательства?

Благие намерения

Вывод денег из компаний и минимизация налогов с помощью различных схем, в том числе с участием ИП, – явление достаточно распространенное. Но, во-первых, такие схемы, если их основной целью является исключительно занижение налогов, могут и должны разоблачаться в соответствии с законодательством. Там для этого создано множество инструментов, включая знаменитый пункт 4 ст. 33 НК. Надо лишь ими правильно пользоваться. Но, очевидно, контролерам недосуг утруждаться доказательством нарушений, спотыкаясь о презумпцию добросвестности. Проще создать запретительные барьеры против таких схем, даже если при этом придется угробить работу добросовестных предпринимателей.

Во-вторых, такие схемы являются естественной реакцией бизнеса на чрезмерное налоговое бремя. Напомню, по данным Всемирного банка общая ставка налогов и взносов в Беларуси составляет 53,3% от прибыли, что больше, чем в регионе (31,7%), странах ОЭСР (39,9%) и, в частности, в Швеции (49,1%). Основная причина – именно налоги на фонд оплаты труда, которые составляют 39% от прибыли среднестатистического предприятия — в 1,7 раза выше, чем в странах ОЭСР и значительно выше, чем в Литве (21,4%), Польше (24,7%), России (35,4%) и Швеции (35,5%). При этом в целом налоговая нагрузка в Беларуси, составляющая с учетом ФСЗН около 37,8%, существенно выше, чем в странах ЕАЭС и большинстве стран ЕС.

Подоходный налог и ФСЗН составляют около 1/4 затрат организаций на рабочую силу. Эти издержки особенно болезненны для тех видов деятельности, где требуются высококвалифицированные и, соответственно, хорошо оплачиваемые кадры. Именно налоговая нагрузка на ФОТ демотивирует предприятия создавать высокопроизводительные и высокооплачиваемые рабочие места, вынуждает белорусских бизнесменов обращаться к «серым» и «черным» схемам. В свою очередь, многие работники предпочитают получать зарплату в «конверте», чем надеяться на мизерную пенсию, до которой можно и не дотянуть. Никакая уголовная ответственность тут не поможет. Решить эту проблему можно лишь путем пенсионной реформы и снижения «зарплатных» налогов. Поэтому, например, в России с 1 апреля 2020 г. для субъектов МСП тариф страховых взносов снижен с 30% до 15%. Это повлекло немедленное «обеление» сектора МСП: уже во II квартале выросли число занятых и объем ФОТ на 1 занятого, а в III квартале 2020 г. прирост существенно увеличился. Это общая тенденция: за последние 10 лет налоговая нагрузка на ФОТ в мире снизилась с 16,7 до 16,3%, в то время как в Беларуси ее пытаются еще больше увеличить.

Особые режимы налогообложения всегда способствуют созданию неравных условий и схем налоговой минимизации. Но в условиях развивающейся экономики это – меньшее зло, чем деградация и нищета. Теперь приоритеты изменились. Вряд ли тут примешана политика. Ничего личного. Просто нефтяная рента оскудела, госсектор приносит одни убытки, кредиторы и спонсоры жадничают, а расходы на содержание силовых структур непомерно выросли. А частный бизнес рассматривается исключительно как кормовая база, из которой нужно выжать деньги – побольше и побыстрее. Однако в нынешней ситуации увеличение налогового пресса вместо пополнения казны принесет лишь рост безработицы, цен, теневой экономики, социальной напряженности и эмиграции наиболее экономически активной части населения. Чтобы окончательно добить стагнирующую экономику – лучше не придумаешь…

Леонид Фридкин, lfriedkin.com

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